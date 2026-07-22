2027 hac kura çekimi devam ederken gözler hac kura sonuçları ve isim listesine çevrildi. Peki, 2027 Hac kura çekimi ne zaman? 2027 Hac kura çekimi sonuçları ve isim listesi ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

2027 HAC KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2027 hac kura çekimi, 22 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30'da noter huzurunda başladı.

HAC KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

2027 yılı hac kura sonuçları, 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 20.00'den itibaren e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Kura çekimi canlı olarak devam ederken, ekrana anlık olarak kesin kayıt hakkı kazanan adayların isimleri yansıtılıyor.