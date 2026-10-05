2027 yılında Ramazan ayının ne zaman başlayacağı belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takviminde yer alan tarihe göre milyonlarca kişinin merak ettiği Ramazan başlangıç tarihi netleşti. Peki, 2027 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün? İşte ayrıntılar...

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2027 yılında Ramazan ayı 8 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Ramazan Bayramı'nın arefesi 8 Mart Pazartesi günü olacak ve bayram 9 Mart Salı günü başlayacak.