2027 Resmi tatil takvimi belli oldu: 5 gün izinle 35 gün tatil yapmanın yolları

YILBAŞI İLE 3 GÜNLÜK İLK MOLA 2027 yılının ilk resmi tatili olan 1 Ocak Yılbaşı, cuma gününe denk geliyor. Çalışanlar herhangi bir yıllık izin harcamadan, hafta sonu ile birleşen bu tarih sayesinde yıla 3 günlük kesintisiz bir tatille başlangıç yapabilecek.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA 1.5 GÜN İZİNLE 9 GÜN TATİL Ramazan Bayramı tatili, 9 Mart Salı (Arife) günü öğleden sonra başlayıp 10, 11 ve 12 Mart tarihlerini kapsıyor. 8 Mart Pazartesi tam gün ve 9 Mart Salı yarım gün yıllık izin alan çalışanlar, öncesi ve sonrasındaki hafta sonlarıyla birleştirerek tatillerini 9 güne çıkarabilecek.

23 NİSAN'DA İZİN KULLANMADAN 3 GÜN TATİL 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 2027'de cuma gününe denk gelen resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu sayede çalışanlar izin haklarından düşmeden 3 günlük bir hafta sonu tatili yapma imkanına sahip olacak.

1 MAYIS CUMARTESİ GÜNÜNE DENK GELİYOR 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 2027 takviminde cumartesi gününe denk geldiği için hafta içi çalışanlar adına ek bir tatil günü oluşturmuyor.

KURBAN BAYRAMI'NDA 2 GÜN İZİNLE 9 GÜN TATİL Kurban Bayramı 2027 yılında 16-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak. Bayramın son günü olan 19 Mayıs Çarşamba, aynı zamanda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile kesişiyor. 20 ve 21 Mayıs tarihlerinde 2 gün yıllık izin kullananlar, hafta sonunu da ekleyerek toplam 9 gün tatil yapabilecek.

15 TEMMUZ'DA 1 GÜN İZİNLE 4 GÜN MOLA 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 2027'de perşembe gününe denk geliyor. 16 Temmuz Cuma günü için 1 gün yıllık izin alan çalışanlar, tatili hafta sonuyla birleştirip 4 güne uzatabilecek.

30 AĞUSTOS'TA SIFIR İZİNLE 3 GÜN TATİL 30 Ağustos Zafer Bayramı, 2027 yılında pazartesi gününe denk gelen bir diğer resmi tatil. Çalışanlar yıllık izin harcamadan hafta sonuyla birlikte 3 gün dinlenme fırsatı bulacak.