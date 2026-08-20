2027 Resmi tatil takvimi belli oldu: 5 gün izinle 35 gün tatil yapmanın yolları

YILBAŞI İLE 3 GÜNLÜK İLK MOLA
2027 yılının ilk resmi tatili olan 1 Ocak Yılbaşı, cuma gününe denk geliyor. Çalışanlar herhangi bir yıllık izin harcamadan, hafta sonu ile birleşen bu tarih sayesinde yıla 3 günlük kesintisiz bir tatille başlangıç yapabilecek.
RAMAZAN BAYRAMI'NDA 1.5 GÜN İZİNLE 9 GÜN TATİL
Ramazan Bayramı tatili, 9 Mart Salı (Arife) günü öğleden sonra başlayıp 10, 11 ve 12 Mart tarihlerini kapsıyor. 8 Mart Pazartesi tam gün ve 9 Mart Salı yarım gün yıllık izin alan çalışanlar, öncesi ve sonrasındaki hafta sonlarıyla birleştirerek tatillerini 9 güne çıkarabilecek.
23 NİSAN'DA İZİN KULLANMADAN 3 GÜN TATİL
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 2027'de cuma gününe denk gelen resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu sayede çalışanlar izin haklarından düşmeden 3 günlük bir hafta sonu tatili yapma imkanına sahip olacak.
1 MAYIS CUMARTESİ GÜNÜNE DENK GELİYOR
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 2027 takviminde cumartesi gününe denk geldiği için hafta içi çalışanlar adına ek bir tatil günü oluşturmuyor.
KURBAN BAYRAMI'NDA 2 GÜN İZİNLE 9 GÜN TATİL
Kurban Bayramı 2027 yılında 16-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak. Bayramın son günü olan 19 Mayıs Çarşamba, aynı zamanda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile kesişiyor. 20 ve 21 Mayıs tarihlerinde 2 gün yıllık izin kullananlar, hafta sonunu da ekleyerek toplam 9 gün tatil yapabilecek.
15 TEMMUZ'DA 1 GÜN İZİNLE 4 GÜN MOLA
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 2027'de perşembe gününe denk geliyor. 16 Temmuz Cuma günü için 1 gün yıllık izin alan çalışanlar, tatili hafta sonuyla birleştirip 4 güne uzatabilecek.
30 AĞUSTOS'TA SIFIR İZİNLE 3 GÜN TATİL
30 Ağustos Zafer Bayramı, 2027 yılında pazartesi gününe denk gelen bir diğer resmi tatil. Çalışanlar yıllık izin harcamadan hafta sonuyla birlikte 3 gün dinlenme fırsatı bulacak.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI'NDA YARIM GÜN İZİNLE 4 GÜN TATİL
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim Perşembe öğleden sonra başlayıp 29 Ekim Cuma gününü kapsıyor. Perşembe günü yarım gün yıllık izin kullanan çalışanlar, tatil süresini hafta sonuyla birleştirerek 4 güne çıkarabilecek.