Cumhuriyet Gazetesi Logo
21 Temmuz deniz suyu sıcaklıkları: Antalya, İzmir, Muğla, İstanbul kaç derece?

21 Temmuz deniz suyu sıcaklıkları: Antalya, İzmir, Muğla, İstanbul kaç derece?

21.07.2026 12:09:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
21 Temmuz deniz suyu sıcaklıkları: Antalya, İzmir, Muğla, İstanbul kaç derece?

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte deniz suyu sıcaklıkları da tatil planı yapan yurttaşların gündeminde yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Temmuz tarihli güncel deniz suyu sıcaklığı tahminlerini yayımladı. Peki, bugün deniz suyu sıcaklığı kaç derece? İşte il il 21 Temmuz deniz suyu sıcaklıkları...
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte milyonlarca kişi serinlemek için sahillere yöneliyor. Deniz suyu sıcaklıkları ise yüzme planı yapan yurttaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 21 Temmuz tarihine ilişkin güncel deniz suyu sıcaklığı tahminlerini kamuoyuyla paylaştı.

21 TEMMUZ DENİZ SUYU SICAKLIKLARI

Antalya: 31.2°C (Serik - Antalya Körfezi Şamandıra)

Adana: 30.3°C (Karataş)

Hatay: 30.2°C (İskenderun)

Antalya (Konyaaltı): 30.1°C

Mersin: 29.9°C (Yenişehir)

Antalya (Kemer): 29.8°C

Muğla (Fethiye): 29.4°C

Antalya (Alanya): 29.4°C

Mersin (Anamur): 28.8°C

İzmir (Narlıdere): 28.7°C

Antalya (Finike): 28.7°C

Antalya (Kaş): 28.1°C

İzmir (Urla): 28.0°C

Antalya (Kaş Bayındır): 27.9°C

İzmir (Konak): 27.2°C

Tekirdağ (Marmaraereğlisi): 27.0°C

Muğla (Marmaris - İnceburun): 26.8°C

Samsun (İlkadım): 26.6°C

Çanakkale (Gelibolu): 26.5°C

Muğla (Marmaris): 26.4°C

Samsun (Atakum): 26.4°C

Artvin (Hopa Ana Mendirek): 26.3°C

Balıkesir (Marmara): 26.3°C

Van (Tuşba): 26.2°C

Van (Gevaş): 26.1°C

Muğla (Bodrum): 26.0°C

Giresun (Merkez): 26.0°C

Artvin (Hopa): 25.8°C

Giresun: 25.7°C

Tekirdağ (Süleymanpaşa): 25.7°C

Sinop: 25.6°C

Rize (Pazar): 25.6°C

Rize (Merkez): 25.5°C

Balıkesir (Ayvalık): 25.2°C

İstanbul (Silivri): 25.2°C

Çanakkale (Ezine): 25.1°C

İstanbul (Sarıyer/Kilyos): 25.0°C

Ordu: 24.8°C

Artvin (Arhavi): 24.7°C

İstanbul (Fatih/Kumkapı): 24.6°C

Çanakkale (Merkez): 24.6°C

Aydın (Didim): 24.6°C

İstanbul (Arnavutköy): 24.6°C

İstanbul (Rumeli Feneri): 24.5°C

Edirne (Enez): 24.4°C

İzmir (Foça): 24.4°C

İzmir (Dikili): 24.0°C

Bitlis (Adilcevaz): 24.0°C

Aydın (Kuşadası): 23.9°C

Muğla (Datça): 23.9°C

Trabzon (Ortahisar Liman): 23.8°C

İzmir (Çeşme Kale): 23.6°C

Trabzon (Ortahisar): 23.6°C

İstanbul (Tuzla İTÜ): 23.6°C

Çanakkale (Ayvacık): 23.5°C

Bursa (Mudanya): 23.5°C

İzmir (Çeşme): 23.3°C

İstanbul (Tuzla Aydınlı): 23.3°C

İstanbul (Silivri Ana Mendirek): 23.1°C

Ordu (Ünye): 23.1°C

Bitlis (Tatvan): 23.1°C

Düzce (Akçakoca): 23.0°C

Çanakkale (Ezine/Geyikli): 22.8°C

Trabzon (Araklı): 22.7°C

Yalova: 22.7°C

Sinop (Ayancık): 22.7°C

Rize (Çayeli): 22.1°C

Kocaeli (Kandıra): 21.7°C

Bartın: 20.8°C

Zonguldak: 20.1°C

Zonguldak (Filyos): 19.9°C

Kastamonu (İnebolu): 17.4°C

Kastamonu (Cide): 16.4°C

İlgili Konular: #MGM #deniz suyu #Deniz suyu sıcaklığı

İlgili Haberler

İSKİ açıkladı: 21 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
İSKİ açıkladı: 21 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İSKİ 21 Temmuz 2026 İstanbul baraj doluluk oranını duyurdu. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 21 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
Meteoroloji açıkladı: 21 Temmuz 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: 21 Temmuz 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Temmuz Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri, Ardahan ve Kars çevreleri, Erzurum'un kuzeydoğusu, Van'ın kuzey ve doğu kesimleri ile akşam saatlerinde Edirne'nin kuzey, Kırklareli'nin batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.