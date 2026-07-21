21 Temmuz deniz suyu sıcaklıkları: Antalya, İzmir, Muğla, İstanbul kaç derece?

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte milyonlarca kişi serinlemek için sahillere yöneliyor. Deniz suyu sıcaklıkları ise yüzme planı yapan yurttaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 21 Temmuz tarihine ilişkin güncel deniz suyu sıcaklığı tahminlerini kamuoyuyla paylaştı.

21 TEMMUZ DENİZ SUYU SICAKLIKLARI

Antalya: 31.2°C (Serik - Antalya Körfezi Şamandıra)

Adana: 30.3°C (Karataş)

Hatay: 30.2°C (İskenderun)

Antalya (Konyaaltı): 30.1°C

Mersin: 29.9°C (Yenişehir)

Antalya (Kemer): 29.8°C

Muğla (Fethiye): 29.4°C

Antalya (Alanya): 29.4°C

Mersin (Anamur): 28.8°C

İzmir (Narlıdere): 28.7°C

Antalya (Finike): 28.7°C

Antalya (Kaş): 28.1°C

İzmir (Urla): 28.0°C

Antalya (Kaş Bayındır): 27.9°C

İzmir (Konak): 27.2°C

Tekirdağ (Marmaraereğlisi): 27.0°C

Muğla (Marmaris - İnceburun): 26.8°C

Samsun (İlkadım): 26.6°C

Çanakkale (Gelibolu): 26.5°C

Muğla (Marmaris): 26.4°C

Samsun (Atakum): 26.4°C

Artvin (Hopa Ana Mendirek): 26.3°C

Balıkesir (Marmara): 26.3°C

Van (Tuşba): 26.2°C

Van (Gevaş): 26.1°C

Muğla (Bodrum): 26.0°C

Giresun (Merkez): 26.0°C

Artvin (Hopa): 25.8°C

Giresun: 25.7°C

Tekirdağ (Süleymanpaşa): 25.7°C

Sinop: 25.6°C

Rize (Pazar): 25.6°C

Rize (Merkez): 25.5°C

Balıkesir (Ayvalık): 25.2°C

İstanbul (Silivri): 25.2°C

Çanakkale (Ezine): 25.1°C

İstanbul (Sarıyer/Kilyos): 25.0°C

Ordu: 24.8°C

Artvin (Arhavi): 24.7°C

İstanbul (Fatih/Kumkapı): 24.6°C

Çanakkale (Merkez): 24.6°C

Aydın (Didim): 24.6°C

İstanbul (Arnavutköy): 24.6°C

İstanbul (Rumeli Feneri): 24.5°C

Edirne (Enez): 24.4°C

İzmir (Foça): 24.4°C

İzmir (Dikili): 24.0°C

Bitlis (Adilcevaz): 24.0°C

Aydın (Kuşadası): 23.9°C

Muğla (Datça): 23.9°C

Trabzon (Ortahisar Liman): 23.8°C

İzmir (Çeşme Kale): 23.6°C

Trabzon (Ortahisar): 23.6°C

İstanbul (Tuzla İTÜ): 23.6°C

Çanakkale (Ayvacık): 23.5°C

Bursa (Mudanya): 23.5°C

İzmir (Çeşme): 23.3°C

İstanbul (Tuzla Aydınlı): 23.3°C

İstanbul (Silivri Ana Mendirek): 23.1°C

Ordu (Ünye): 23.1°C

Bitlis (Tatvan): 23.1°C

Düzce (Akçakoca): 23.0°C

Çanakkale (Ezine/Geyikli): 22.8°C

Trabzon (Araklı): 22.7°C

Yalova: 22.7°C

Sinop (Ayancık): 22.7°C

Rize (Çayeli): 22.1°C

Kocaeli (Kandıra): 21.7°C

Bartın: 20.8°C

Zonguldak: 20.1°C

Zonguldak (Filyos): 19.9°C

Kastamonu (İnebolu): 17.4°C

Kastamonu (Cide): 16.4°C