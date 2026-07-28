28 Temmuz deniz suyu sıcaklıkları: Antalya, İzmir, Muğla, İstanbul kaç derece?

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte milyonlarca kişi serinlemek için sahillere yöneliyor. Deniz suyu sıcaklıkları ise yüzme planı yapan yurttaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 28 Temmuz tarihine ilişkin güncel deniz suyu sıcaklığı tahminlerini kamuoyuyla paylaştı.

28 TEMMUZ DENİZ SUYU SICAKLIKLARI

Antalya – Serik: 30.9°C

İzmir – Konak: 30.5°C

Muğla – Fethiye: 30.0°C

Adana – Karataş: 29.7°C

Antalya – Alanya: 29.6°C

Mersin – Yenişehir: 29.2°C

Antalya – Konyaaltı: 29.0°C

İzmir – Urla: 29.0°C

Antalya – Finike: 29.0°C

Mersin – Anamur: 28.8°C

Antalya – Kemer: 28.7°C

İzmir – Narlıdere: 28.1°C

Hatay – İskenderun: 27.9°C

İstanbul – Arnavutköy: 27.9°C

İzmir – Konak: 27.6°C

Antalya – Kaş: 27.4°C

Van – Gevaş: 27.1°C

Artvin – Hopa: 26.8°C

Antalya – Kaş: 26.7°C

Van – Tuşba: 26.4°C

Artvin – Hopa: 26.4°C

Giresun – Merkez: 26.2°C

Çanakkale – Ezine: 26.1°C

Rize – Merkez: 26.0°C

Rize – Pazar: 26.0°C

Çanakkale – Gelibolu: 26.0°C

Giresun – Merkez: 25.9°C

Samsun – İlkadım: 25.8°C

Balıkesir – Ayvalık: 25.6°C

Samsun – Atakum: 25.5°C

İstanbul – Silivri: 25.5°C

Artvin – Arhavi: 25.5°C

İstanbul – Sarıyer: 25.5°C

Ordu – Altınordu: 25.2°C

Kocaeli – Kandıra: 25.1°C

Balıkesir – Marmara: 25.1°C

Tekirdağ – Marmaraereğlisi: 25.1°C

İzmir – Dikili: 25.0°C

İstanbul – Sarıyer: 25.0°C

Yalova – Merkez: 24.9°C

Çanakkale – Merkez: 24.8°C

İstanbul – Fatih: 24.6°C

Trabzon – Ortahisar: 24.6°C

İzmir – Foça: 24.6°C

Sinop – Merkez: 24.6°C

Bitlis – Adilcevaz: 24.6°C

İzmir – Çeşme: 24.5°C

Edirne – Enez: 24.4°C

Aydın – Kuşadası: 24.2°C

İstanbul – Tuzla: 24.2°C

Tekirdağ – Süleymanpaşa: 24.0°C

Ordu – Ünye: 24.0°C

Aydın – Kuşadası: 23.9°C

Trabzon – Ortahisar: 23.9°C

Çanakkale – Ezine: 23.8°C

Trabzon – Araklı: 23.8°C

İzmir – Çeşme: 23.8°C

Muğla – Bodrum: 23.5°C

Muğla – Marmaris: 23.3°C

Bitlis – Tatvan: 23.2°C

Muğla – Marmaris: 23.0°C

Bursa – Mudanya: 23.0°C

Bartın – Merkez: 22.8°C

Çanakkale – Ayvacık: 22.8°C

Zonguldak – Çaycuma: 22.8°C

Rize – Çayeli: 22.6°C

Kastamonu – İnebolu: 22.5°C

Sinop – Merkez: 22.5°C

Düzce – Akçakoca: 22.4°C

Kastamonu – Cide: 22.4°C

Aydın – Didim: 22.4°C

Muğla – Datça: 22.3°C

Kastamonu – İnebolu: 22.2°C

İstanbul – Silivri: 22.1°C

İstanbul – Tuzla: 21.4°C

Zonguldak – Merkez: 20.6°C

Muğla – Bodrum (Yalıkavak): 20.6°C