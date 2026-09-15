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29 Ekim hangi güne denk geliyor? 28 Ekim yarım gün mü, tam gün mü?

29 Ekim hangi güne denk geliyor? 28 Ekim yarım gün mü, tam gün mü?

15.09.2026 20:12:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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29 Ekim hangi güne denk geliyor? 28 Ekim yarım gün mü, tam gün mü?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım sürerken, 28 Ekim’in yarım gün olup olmadığı ve 29 Ekim 2026’nın hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Çalışanlar ve öğrenciler resmi tatil takvimini araştırıyor. Peki, 28 Ekim tatil mi, 29 Ekim hangi gün?
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken resmi tatil takvimi merak konusu oldu. 29 Ekim 2026’nın hangi güne denk geldiği, 28 Ekim’in yarım gün mü yoksa tam gün mü olduğu yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 28 Ekim tatil mi, 29 Ekim hangi gün?

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2026 yılında Cumhuriyet Bayramı’nın kutlanacağı 29 Ekim 2026 tarihi Perşembe gününe denk gelmektedir.

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun uyarınca, 29 Ekim günü Türkiye’de tek "Ulusal Bayram" olarak kabul edilir ve tam gün resmi tatildir.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim 2026 Çarşamba günü yarım gündür. Yasal düzenlemeye göre tatil, 28 Ekim günü saat 13.00 itibarıyla başlar.

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