3 kuşaktır Ankaralılara özel yetişiyor: Sadece bilenler alıyor...

Ankara'da ata tohumuyla 3 kuşaktır yetiştirilen ve susuz tarım yöntemiyle üretilen Mühürlü İpsala Kavunu'nda hasat sezonu başladı. Kendine özgü aroması ve lezzetiyle öne çıkan kavunda bu yıl 80 dekarlık alandan yaklaşık 50 ton rekolte beklenirken, yetiştirilen kavunlar Sincan ilçesinin Yenikent semtindeki kavun pazarında alıcılarını bekliyor.

"SADECE BİZE ÖZGÜ BİR KAVUNDUR"

Mühürlü İpsala Kavunu'nu susuz tarım yöntemiyle yetiştirdiklerini söyleyen Ömer Kılıç, "Kavunumuz sadece bize özgü bir kavundur. 80 yıldır bizim arazimizde yetişiyor. Ata tohumu ile yetişiyor o yüzden sadece buraya özgü bir kavundur. Kıraçta yani susuz yetişiyor, tadı farklı oluyor. Yuvarlak, mühürlü siyah kavun diye bilinir. Kavunları tarladan toplayıp, traktörlerle buraya getiriyoruz. Ankara pazarcısı buradan alıp, Ankara pazarlarında ve marketlerinde satışını yapıyor" dedi.

"BU KAVUNU SADECE ANKARALI YİYOR"

Mühürlü İpsala Kavunu'nun şehir dışına satışının çok fazla olmadığını ve kavunun ağırlıklı olarak Ankaralı vatandaşlar tarafından tüketildiğini ifade eden Kılıç, "Önceki yıllarda Ankara dışında kavun yetiştiren ilimiz çok yoktu. Bu kavun pazarı, bundan 35 yıl önce Sincan merkezde kuruluyordu. Kayseri'den, Erzurum'dan, Trabzon'dan, Sivas'tan buraya alıcılar geliyordu. Kavunları kamyonlarla yükleyip o illere transfer ediyorlardı. Şimdi kavun ülkemizin birçok yerinde yetişiyor. O yüzden buranın kavununu sadece Ankaralı yiyor. Bu kavun çok dışarı çıkmıyor" şeklinde konuştu.

Kılıç, ata tohumuyla kavun ekimini sürdüreceklerini vurgulayarak, "Dışarıdan gelen tohumlarda genelde hastalık oluyor. Bu kavun hastalık yapmıyor. Antalya ve Mersin'den kavun fidesi getirdik ve dikim yaptık. Sulu tarım yaptık ama bir şekilde hastalık geliyor. Bu kavunda hastalık olmuyor çünkü kullandığımı tohum ata tohumudur. Biz memleketimizde ata tohumunu yetiştirip üretmeye devam edeceğiz. Memleketimizin de bu yerli tohumları meyvelerini yemesini istiyoruz" diye konuştu.

Mühürlü İpsala Kavunu'nun Ankara'ya özgü olduğunu ve kendine has bir aromaya sahip bulunduğunu aktaran Uğur Çay, "Bu kavun Ankara'mıza has, ata tohumu ile yetişir ve Mühürlü İpsala Kavunu olarak bilinir. Bizim kavunumuzun asit oranı çok düşüktür. Kabuğu incedir ve diğer kavunlara göre biraz daha aromalıdır. İçi turuncudur, lezzetli bir kavundur. Ankara'ya has bir kavundur. Bu yıl 80 dekar alana kavun ektik. Kavunumuzda rekolteyi 80 dönümde 50 ton civarı bekliyoruz. Bu kavunu 3 kuşaktır ata tohumu olarak ekiyoruz. Ankara'ya has, bu topraklarda yetişen kavundur. Bizim kavunumuzu. sulu olarak yetiştirmeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

"HALKIMIZIN BU KAVUNU TATMASINI İSTİYORUZ"

Yeni kavun sezonunun verimli geçtiğini belirten Uğur Çay, 50 ton rekolte beklediklerini ifade ederek, Bu yıl verimimiz çok güzel geçti. 80 dekarda yaklaşık 50 ton rekolte bekliyoruz. Hasat zamanımız geldi, kavunları toplayıp Yenikent'teki pazarda halkımıza arz edeceğiz. Kavunları toptan ve perakende olarak da satıyoruz. Halkımızın bu kavunu tatmasını istiyoruz. Ankara'da veya civar illerde olup, ata tohumundan kavun yemek isteyenleri Yenikent'teki kavun pazarımıza bekleriz" ifadelerine yer verdi.