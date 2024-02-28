3 malzemeyle boğaz ağrısından kurtulun: Uzmanlar bu tarifi öneriyor...
Mevsim değişiklikleriyle birlikte gelen hastalıklardan kaçınmak için doğal yöntemlere başvurmak her zaman en iyisi. Bu etkili gargara tarifi, içeriğindeki doğal malzemelerle boğaz ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir!
Mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemi zorlanır, boğaz ağrıları ise sıkça karşımıza çıkar. Ancak, doğanın bize sunduğu çözümlerle bu ağrılara veda etmek mümkün. İşte, evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz gargara tarifi ile boğaz ağrısına veda etme zamanı geldi!
Tuzlu su gargarası daha yaygın olarak kullanılsa da, kabartma tozu-tuzlu su karışımı ile gargara yapmak da boğaz ağrısını hafifletmeye yardımcı olur. Bu oral solüsyon bakterileri azaltabilir ve mantarların büyümesini önleyebilir.
UZMANLAR ÖNERİYOR
Ulusal Kanser Enstitüsü (NCI) bu karışım ile gargara yapılmasını ve hafifçe çalkalanmasını öneriyor:
1 su bardağı ılık su
1/4 çay kaşığı karbonat
1/8 çay kaşığı tuz
NASIL YAPILIR?
1 su bardağı ılık suyu hazırlayın. Suyun çok sıcak veya çok soğuk olmamasına dikkat edin.
1/4 çay kaşığı karbonatı suya ekleyin.
1/8 çay kaşığı tuzu suya ekleyin.
Karışımı iyice karıştırın, sonra ağız ve boğazınıza alarak gargara yapın.
Gargarayı yaklaşık 30 saniye ile 1 dakika arasında sürdürün ve ardından çalkalayarak tükürün.
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