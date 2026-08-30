30 Ağustos'ta ne oldu? 30 Ağustos Zafer Bayramı kaçıncı yılı kutlanıyor? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihi ve önemi...

30 Ağustos Zafer Bayramı, Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlandığı 30 Ağustos 1922'nin yıl dönümünde kutlanıyor. Peki 30 Ağustos'ta ne oldu, Zafer Bayramı'nın tarihi ve önemi nedir?

30 AĞUSTOS'TA NE OLDU?

30 Ağustos 1922'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığındaki Türk ordusu, Büyük Taarruz'un son aşaması olan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde Yunan ordusuna karşı kesin bir zafer kazandı. 26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da kazanılan zaferle Türk ordusunun üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bu zafer, Kurtuluş Savaşı'nın askeri açıdan en kritik dönüm noktalarından biri oldu. Türk ordusunun elde ettiği başarıyla işgal güçlerinin Anadolu'daki varlığı sona erdirilmeye başlandı ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan yolun önü açıldı.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KAÇINCI YILI?

30 Ağustos 2026'da Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü kutlanıyor. 1922'de kazanılan Büyük Zafer'in ardından her yıl 30 Ağustos, Zafer Bayramı olarak anılıyor. 2025 yılında Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlanmıştı.

BÜYÜK TAARRUZ NE ZAMAN BAŞLADI?

Türk ordusunun Yunan kuvvetlerine karşı başlattığı Büyük Taarruz, 26 Ağustos 1922'de başladı. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Paşa ve İsmet Paşa ile birlikte harekâtı Kocatepe'den yönetti. Taarruzun ardından Türk birlikleri kısa sürede önemli ilerlemeler kaydetti.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN ÖNEMİ NEDİR?

30 Ağustos, Milli Mücadele'nin askeri zaferle sonuçlanması ve Türkiye'nin bağımsızlık yolunda önemli bir eşik aşması açısından büyük önem taşıyor. Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin kazanılması, Anadolu'nun işgalden kurtarılması sürecini hızlandırdı ve Cumhuriyet'in ilanına giden yolu açtı.

30 Ağustos Zafer Bayramı, bu nedenle yalnızca bir askeri başarının yıl dönümü olarak değil, Türk milletinin bağımsızlık ve egemenlik iradesinin simgesi olarak da kabul ediliyor.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI NE ZAMAN İLAN EDİLDİ?

30 Ağustos, zaferin ardından 1926 yılında Zafer Bayramı olarak kutlanmaya başlandı. Günümüzde her yıl 30 Ağustos'ta Türkiye genelinde ve yurt dışındaki diplomatik temsilciliklerde tören ve etkinliklerle anılıyor.

30 AĞUSTOS NEDEN ÖNEMLİ?

30 Ağustos 1922'de elde edilen zafer, Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhasında belirleyici bir dönüm noktası oldu. Büyük Zafer'in ardından Türk ordusunun ilerleyişi sürdü ve 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Anadolu'daki Yunan işgali sona erdi. Zafer, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinin temel taşlarından biri olarak tarihteki yerini aldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılı, 2026 yılında Türkiye genelinde düzenlenen törenlerle kutlanıyor.