31. İstanbul Caz Festivali genç cazcılarını seçti

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Garanti BBVA sponsorluğunda düzenlenen 31. İstanbul Caz Festivali’nde sahneye çıkacak ve birlikte albüm kaydedecek Genç Caz+ grupları belirlendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.05.2024 - 13:17
31. İstanbul Caz Festivali genç cazcılarını seçti
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Bu yıl 22. kez düzenlenen Genç Caz+ programı kapsamında festivalde yer alacak gruplar, 5 Mayıs Pazar günü Salon İKSV’de gerçekleştirilen Değerlendirme Konseri'yle belirlendi.

 ALÂN, Blue Kiss Collective, Boba Quartet, Mojo 5, Zekeriya Şahiner Quartet ve Zozeï, 31. İstanbul Caz Festivali’nde Gösteri Eş Sponsorları Tchibo ve Eduscho destekleriyle şehrin farklı semtlerindeki parklarda ücretsiz gerçekleştirilecek Parklarda Caz etkinliklerinde sahneye çıkacak ve Genç Caz+ 24 albümünde özgün eserleriyle yer alacak.

Albüm, kariyerlerinin başlangıcındaki sanatçıların yeni yapıtlar üretebilmesi için yaratılan İKSV 50. Yıl Genç Sanatçı Fonu ve 2013’te aramızdan ayrılan müzik insanı Mehmet Uluğ’un anısını yaşatmak amacıyla oluşturulan Mehmet Uluğ Fonu’nun desteği ve Sony Music Türkiye’nin işbirliğiyle sene sonunda yayımlanacak.

Genç Caz+’ya seçilen gruplar, 6,7,13 ve 14 Temmuz tarihlerinde Beylikdüzü Yaşam Vadisi, Beşiktaş Sanatçılar Parkı, Küçükçekmece Göl Kenarı Amfi Tiyatro ve Şişli Habitat Parkı’nda yapılacak Parklarda Caz konserlerinde ücretsiz dinlenebilecek. Belirlenen gruplar ayrıca, Genç Caz+ 24 albümüyle müzik sektörünün değerli isimleri, profesyonel müzisyenler, ses mühendisleri, fotoğrafçılar ve editörlerle çalışma şansını yakalayacak.

2024 Genç Caz+ seçici kurulunda; müzisyen Ayşe Tütüncü, müzisyen Selen Gülün, müzisyen Çağıl Kaya, müzisyen Okan Kaya, müzisyen Volkan Öktem, radyo programcısı Dr. Hakan Rauf Tüfekçi, yazar Yekta Kopan, Sony Music Türkiye Genel Müdürü Özden Bora, Akra Caz Festivali Direktörü Kadir Dursun, müzik profesyoneli Ahmet Uluğ ve İstanbul Caz Festivali Direktörü Harun İzer yer aldı.


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