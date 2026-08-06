34 yıl sonra gelen mutluluk: İkiz çocuklarıyla Anıtkabir hayalini gerçekleştirdiler

Adıyaman’da yaşayan 65 yaşındaki Abuzer Doğan ile 59 yaşındaki Zeynep Doğan’ın 34 yıllık çocuk özlemi, tüp bebek tedavisiyle sona erdi. Tedavi masraflarını karşılamak için evlerini satan çift, 8 yıl önce ikiz kızlarını kucaklarına aldı.

Aile, bu kez kızlarının en büyük hayallerinden biri olan Anıtkabir ziyaretini gerçekleştirdi.

34 YIL BOYUNCA ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İÇİN MÜCADELE ETTİLER

Evliliklerinin ilk yıllarından itibaren çocuk sahibi olmak isteyen Doğan çifti, uzun yıllar boyunca Adıyaman, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta çeşitli tedaviler gördü.

İki kez hamile kalan Zeynep Doğan, çocuklarını anne karnında kaybetti. Buna rağmen anne ve baba olma hayallerinden vazgeçmeyen çift, son olarak tüp bebek tedavisine başvurdu.

TÜP BEBEK TEDAVİSİ İÇİN EVLERİNİ SATTILAR

Tedavi masraflarını karşılayabilmek için oturdukları evi satan çift, 34 yılın ardından anne ve baba olma mutluluğunu yaşadı.

Sekiz yıl önce dünyaya gelen ikiz kızlarına Tekbir Gül ve Havva Gül isimleri verildi.

İKİZLERİN ANITKABİR HAYALİ GERÇEK OLDU

Gelecekte doktor ve polis olmak istediklerini söyleyen ikizler, öğretmenlerine Anıtkabir’i ziyaret etmek istediklerini anlattı.

Ailenin maddi imkânlarının yetersiz olması üzerine öğretmenleri, Sevgi Varsa Engel Yok Derneği Başkanı Zeynep Bulut ile iletişime geçti. Dernek, aileyi Adıyaman’da ziyaret ettikten sonra Ankara’ya götürdü.

Tekbir Gül ve Havva Gül, anne ve babalarıyla birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Ziyaret sırasında yaşanan duygusal anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

“KIZLARIM DOĞDU, BABAMI KAYBETTİM”

Abuzer Doğan, ikiz kızlarının dünyaya geldiği gün babasının vefat ettiğini anlattı.

Doğan, o günü şu sözlerle aktardı:

“Kızlarım doğmaya yakın babam daha dinç ve iyiydi. Bana ‘Oğlum çocuklar ne zaman doğacak?’ diye sorardı. Kızlarım doğduğu gün babamı aradım ve çocuklar doğdu dedim. Bana ‘İki kız mı? Dokundun mu çocuklarına?’ diye sordu. Ben de ‘Evet’ dedim.”

Doğan, kızlarının doğum sevincini hastanedeki yaklaşık 500 kişiye çay ve simit dağıtarak kutladığını, ancak kısa süre sonra babasının ölüm haberini aldığını söyledi.

“KIZIM ANITKABİR’DE BİR SAAT AĞLADI”

Çocuklarının geleceği için dua istediğini belirten Doğan, Anıtkabir ziyaretinde kızının çok duygulandığını ifade etti.

Doğan, “Kızım Anıtkabir’de bir saat ağladı. Bana, ‘Baba, ben ölürsem beni buraya gömün’ dedi. Dünya malı dünyada kalır. Çocuklarımın iyi insanlarla karşılaşması, doğru yoldan ayrılmaması yeter” diye konuştu.

İKİZLER BABALARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Tekbir Gül ve Havva Gül ise babalarını çok sevdiklerini ve kendilerine her zaman iyi baktığını söyledi.

Ailenin 34 yıllık bekleyişin ardından yaşadığı mutluluk ve Anıtkabir ziyareti, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.