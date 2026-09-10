40 milyon dolarlık teklifi reddettiğini öne sürmüştü: Elon Musk'tan Ashley St. Clair'in iddialarına yanıt

1,1 trilyon dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı konumunda bulunan Elon Musk, 13'üncü çocuğu Romulus'un annesi Ashley St. Clair ile hem velayet davası hem de gizlilik anlaşması tartışması yaşıyor.



Venedik Film Festivali'nde yönetmen Alex Gibney'nin 'Musk' belgeselinin tanıtımında konuşan St. Clair, milyarder girişimcinin kendisine 40 milyon dolarlık bir gizlilik sözleşmesi teklif ettiğini ancak kamuoyuna konuşabilmek amacıyla bu teklifi geri çevirdiğini ileri sürdü.



St. Clair, "Çocuklarıma, maddi rahatlığın gerçeği söylemenin önüne asla geçmemesi gerektiği konusunda örnek olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

MUSK İDDİALARI YALANLADI, VELAYET DAVASI SÜRÜYOR

55 yaşındaki teknoloji girişimcisi Elon Musk ise iddiaların ardından yaptığı açıklamada, söz konusu 40 milyon dolarlık teklifin tamamen yalan olduğunu bildirdi.



Çift arasındaki velayet savaşı devam ederken Musk, çocuğunu ikna etmeye yönelik bazı söylemlerini gerekçe göstererek tam velayet davası açacağını duyurmuştu. Trans karşıtı tutumuyla bilinen ve ilk eşinden olan trans kızı Vivian Wilson ile de ilişkisini koparan Musk'ın, farklı evlilik ve ilişkilerinden toplam 14 çocuğu bulunuyor.