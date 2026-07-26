45 bin kişinin verileri incelendi: Dünyanın en 'narsist' ülkeleri belli oldu

İnsanların kendilerini ne kadar özel, önemli ya da diğerlerinden üstün gördüğü kültürden kültüre değişebilir mi? Bu soru uzun yıllardır psikoloji alanında tartışılırken, 53 ülkeden 45 binden fazla kişinin katıldığı yeni bir araştırma dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu. Personality and Individual Differences dergisinde yayımlanan çalışmada, ülkelerin ortalama narsisizm eğilimleri karşılaştırıldı.

ARAŞTIRMADA HANGİ YÖNTEM KULLANILDI?

Araştırmacılar, katılımcıların kendilerini ne kadar özel, önemli ve diğer insanlardan üstün gördüklerini ölçen psikolojik narsisizm ölçeklerinden yararlandı. Elde edilen veriler doğrultusunda ülkelerin ortalama narsisizm puanları karşılaştırıldı.

Çalışma, narsisizm düzeylerinin kültürler arasında farklılık gösterebileceğini ortaya koyarken, araştırmacılar sonuçların tek başına bir toplumu tanımlamak için kullanılmaması gerektiğinin altını çizdi. Uzmanlara göre her ülkede milyonlarca farklı birey bulunuyor ve bireysel farklılıklar, ülkeler arasındaki ortalama farklardan çok daha büyük önem taşıyor.

ARAŞTIRMAYA GÖRE NARSİSİZM DÜZEYİ EN YÜKSEK ÜLKELER

Araştırmanın sonuçlarına göre narsisizm puanı en yüksek ülke Almanya oldu. Bilim insanları bunun nedenine ilişkin kesin bir açıklama yapmasa da kültürel normlar, başarı odaklı yaşam anlayışı ve bireylerin kendilerini ifade etme biçimlerinin sonuçlar üzerinde etkili olabileceğini değerlendiriyor.

Almanya'nın ardından gelen ülkeler ise şu şekilde sıralandı:

Almanya

Irak

Çin

Nepal

Güney Kore

Japonya

Endonezya

Bulgaristan

Slovakya

Polonya

Listenin özellikle ilk sıralarında yer alan ülkeler, sosyal medyada da şaşkınlık yarattı.

ABD'NİN SIRALAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de ABD'nin ilk sıralarda yer almaması oldu. Bireycilik kültürü nedeniyle birçok kişinin üst sıralarda görmeyi beklediği ABD, araştırmada 16. sırada yer aldı.

Narsisizm puanı en düşük ülkeler

Araştırmaya göre narsisizm düzeyinin daha düşük olduğu ülkeler ise şu şekilde sıralandı:

Sırbistan

İrlanda

Birleşik Krallık

Hollanda

Danimarka

Araştırmacılar, Danimarka ve Hollanda gibi ülkelerde daha düşük puanların görülmesinin alçakgönüllülük ve toplumsal eşitlik anlayışıyla ilişkili olabileceğini ifade etse de bunun kesin bir neden-sonuç ilişkisi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

NARSİSİZM NEDİR?

Psikolojide narsisizm; kişinin kendisini diğer insanlardan daha özel, önemli veya ayrıcalıklı görme eğilimi olarak tanımlanıyor. Sağlıklı özgüvenden farklı olarak narsisizm, hayranlık görme isteği, sürekli onay bekleme ve kendini başkalarından üstün hissetme eğilimiyle ilişkilendiriliyor.