4A hizmet dökümü nasıl okunur? SGK kodları ve eksik günler ne anlama gelir?

4A HİZMET DÖKÜMÜ NEDİR VE NEDEN ÖNEMLİDİR? 4A hizmet dökümü, eski adıyla SSK olan ve özel sektörde hizmet akdiyle çalışanların tüm sigortalılık geçmişini gösteren resmi belgedir. Bu belgede hangi aydan ne kadar prim yatırıldığı, brüt kazançlar ve iş yeri bilgileri yer alır; emeklilik planlaması ve hak arama süreçlerinde hayati önem taşır.

E-DEVLET ÜZERİNDEN 4A HİZMET DÖKÜMÜ NASIL ALINIR? Belgeye ulaşmak son derece kolaydır. e-Devlet kapısına T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "4A Hizmet Dökümü" yazarak SGK'nın ilgili hizmet sayfasına ulaşabilirsiniz. Sayfada barkodlu belge oluşturabilir ve tüm çalışma geçmişinizi detaylıca inceleyebilirsiniz.

HİZMET DÖKÜMÜNDEKİ TEMEL SÜTUNLAR NELERDİR? Tabloyu okurken dikkat etmeniz gereken ana sütunlar şunlardır: İş Yeri Sicil No, çalışılan Dönem (yıl/ay), prime esas Kazanç tutarı ve en önemlisi ödenen Prim Gün Sayısı. Normal bir ayda tam çalışan biri için bu rakam genellikle 30 gün olarak görünür.

EKSİK GÜN NEDİR VE NASIL HESAPLANIR? Bir ay içerisindeki prim gün sayısının 30 günden az bildirilmesi durumuna "Eksik Gün" denir. Örneğin, bir ayda 26 gün prim yatmışsa 4 günlük eksik gün var demektir. İşverenler bu eksikliği belirli yasal gerekçelere dayandırmak ve SGK'ya bildirmek zorundadır.

EN SIK KARŞILAŞILAN EKSİK GÜN KODLARI NELERDİR? Hizmet dökümünde eksik günlerin yanında sayısal kodlar yer alır. En yaygın olanları şunlardır: Kod 01 (İstirahat): Sağlık raporu nedeniyle çalışılmayan günler. Kod 06 (Kısmi İstihdam): Part-time (yarı zamanlı) çalışma. Kod 07 (Puantaj Kayıtları): Puantaj usulü çalışma saatleri. Kod 15 (Devamsızlık): Mazeretsiz olarak işe gelmeme durumları.

İŞTEN AYRILIŞ (ÇIKIŞ) KODLARI NE ANLAMA GELİR? Dökümünde yer alan işten ayrılış kodları, iş sözleşmesinin hangi gerekçeyle sona erdiğini gösterir. Örneğin Kod 03 disiplin cezası/uzaklaştırma, Kod 04 gözaltı, diğer özel kodlar ise istifa ya da işveren fesih türlerini simgeler. Kıdem tazminatı ve işsizlik ödeneği için bu kodlar kritiktir.

HİZMET DÖKÜMÜNDE HATA VEYA EKSİK GÜN BULUNURSA NE YAPILMALI? Dökümünüzü incelerken primlerinizin eksik yatırıldığını veya günlerinizin silindiğini fark ederseniz öncelikle iş yerinizin insan kaynakları veya muhasebesiyle görüşmelisiniz. Sorun çözülmezse, Alo 170 hattını arayabilir ya da Sosyal Güvenlik Merkezlerine dilekçe ile başvurabilirsiniz.