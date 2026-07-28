5 asırlık su değirmeni zamana meydan okuyor: Buğday, mısır, bulgur öğütmeye devam ediyor

Teknolojinin gelişmesiyle modern değirmenlerin yaygınlaştığı günümüzde, Feke ilçesi Süphandere Mahallesi'ndeki tarihi su değirmeni geleneksel üretimi sürdürüyor. Çağlayan derenin kenarında, asırlık çınar ağacının gölgesinde bulunan değirmen, tamamen suyun gücüyle çalışan mekanizması ve doğal taşlarıyla buğday, mısır, bulgur ile hasat döneminde sumağı öğütüyor.

Yaklaşık 5 asırdır ayakta olduğu belirtilen değirmen, yalnızca bölgedeki köylülere değil, Adana'nın farklı ilçeleri ile Kayseri'den gelen üreticilere de hizmet veriyor. Geleneksel yapısını koruyan değirmen, tarihi atmosferiyle Türkiye'nin farklı illerinden gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

"Su gücüyle çalıştığı için unu yakmıyor"

Yaklaşık 35 yıldır ailesinden kalan değirmeni işleten Ramazan Şengül, geleneksel yöntemle yapılan üretimin ürünün doğallığını koruduğunu belirterek, "Burada sumak, bulgur, buğday ve mısır öğütüyoruz. Buranın bilinen yaklaşık 500 yıllık bir değirmen olduğu söyleniyor. Atalarımızdan bize kaldı. Bunun en büyük özelliği unu yakmaması ve doğallığını bozmaması. Su ile döndüğü için kepekli unu bozmadan tamamen doğal şekilde öğütüyor. Bu nedenle ilçemizden, çevre köylerden ve farklı illerden bilen insanlar bu unu özellikle tercih ediyor" dedi.