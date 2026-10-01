53 yıllık kariyerinin ardından... Attila Atasoy sahnelere veda etti: 'Peynir ekmek yer mutlu olurum'

Türk pop müzik sanatçısı Attila Atasoy, bundan sonra yalnızca özel yardım gecelerinde konser vereceğini söyledi.

Kararını sosyal medya hesabından paylaşan Atasoy, “Vazgeçebilmek de bir başarıdır en sevdiğinden” ifadelerini kullandı.

Atasoy, müzikten tamamen kopmayacağını da belirtti. Ünlü şarkıcı, menajersiz bir şekilde sürdürdüğü 53 yıllık kariyerinde yaklaşık 200 beste ve 1000’e yakın şarkı ürettiğini de açıkladı. Atasoy, "Şöhreti paraya çeviremeyen beceriksizliğime de üzülmüyorum. En azından kimseye borcum yok. Peynir ekmek yer mutlu olurum. Yeter ki huzurum olsun" dedi.

Atasoy şunları yazdı:

"Vazgeçebilmek te bir başarıdır en sevdiğinden..Üstüne her zaman olduğu gibi kendi saçını kesip gülebilmektir hayata..

Hiçbir zaman sürü insanı olmadım.. Kalabalıkları sevmem.. Kendi başınalığı ve kendi kalmayı seçmiş bir gayretkeşim.. Şarkılar sığınağım, yollar ise eğitimim oldu.. At izi it izine karışmış bu digital delirium zamanında, herkesin her konuda artiz olduğu, olmaya çalıştığı bir hegomonyada, akıllı telefonların insanların aklını aldığı bir Pompei arenasında elbette olmamam gerekirdi..Biz niye üç ayrı denetime girip yıllarca sürtüldük bir şarkı çıkarabilmek için? Buna rağmen tek başınalığı seçip Tanrı vergisi sesim ve yeteneğimi kullanarak şarkılar üreterek geçen 53 yılımı helâl ediyorum..(200 yeni beste,1000e yakın yeni şarkı)..Üstelik menajersiz bir ayrık otu olarak geçen 53 yıl.. Şöhreti paraya çeviremeyen beceriksizliğime de üzülmüyorum.. En azından kimseye borcum yok.. Peynir ekmek yer mutlu olurum.. Yeter ki huzurum olsun.. Zaten hayatta her zaman az para çok huzur demiş ve bunu uygulamış biriyim.. Kendin olmak için çıktığın bu yolda seni yoldan saptıran çok faktör var.. Bunun için iyi bir aile terbiyesi ve eğitimi arkana alıp içsel yolculuklarla ne yapabilirim'in samimi cevabını vermek gerekir.. Elbette benim de gençlikte saptığım, yoldan çıktığım zamanlar oldu.. Bunların üstesinden yollara düşerek geldim.. O yollarda yazmak, ünlü gazete ve dergilerde yayınlanmak, beni hayata doğru bir perspektifle bakmaya çalışan bir insan haline getirdi.. Zaten her zaman dediğim gibi..; Yaptığım her şey hayata kurduğum köprülerim, ölümlülüğe küçük başkaldırılarım ve de çocuk ruhumun lunaparklarıdır.."

Atasoy ayrıca bestelerini genç müzisyenlere ücretsiz olarak açacağını ancak MESAM kapsamındaki haklarının saklı olduğunu ifade etti.