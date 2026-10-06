6 Ekim’de ne oldu? İstanbul’un işgalden kurtuluş süreci...

6 Ekim, İstanbul’un işgalden kurtuluşunun yıl dönümü olarak her yıl anılıyor. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın ardından başlayan işgal dönemi, Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması ve Türk ordusunun İstanbul’a girmesiyle sona erdi. Peki, İstanbul’un işgali hangi gelişmelerin ardından son buldu ve 6 Ekim’in İstanbul tarihi açısından anlamı nedir? İşte İstanbul'un Kurtuluşu'nun anlam ve önemi...

6 EKİM NE GÜNÜ?

6 Ekim, İstanbul’un işgalden kurtuluşunun yıl dönümü olarak kabul ediliyor. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın ardından 13 Kasım 1918’de başlayan İstanbul işgali, 6 Ekim 1923’te Türk ordusunun kente girmesiyle resmen sona erdi. Bu nedenle 6 Ekim, İstanbul’un Kurtuluşu olarak her yıl anılıyor.

İSTANBUL’UN İŞGALİ NE ZAMAN BAŞLADI?

Birinci Dünya Savaşı’nın ardından imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında İtilaf Devletleri donanmaları 13 Kasım 1918’de İstanbul’a geldi. Böylece İstanbul’da fiili işgal dönemi başladı. İşgal, 16 Mart 1920’de İstanbul’un resmen işgal edilmesiyle daha farklı bir aşamaya taşındı.

Kurtuluş Savaşı’nın başarıyla sonuçlanması ve Türk ordusunun ilerleyişiyle birlikte İstanbul’un geleceği de değişmeye başladı. Mudanya Ateşkes Antlaşması ve ardından Lozan Barış Antlaşması ile İstanbul’un işgalden kurtuluşunun yolu açıldı.

İSTANBUL’UN KURTULUŞU NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının ardından İtilaf Devletleri İstanbul’dan çekilmeye başladı. Son işgal birlikleri 4 Ekim 1923’te Dolmabahçe önünde düzenlenen törenle İstanbul’dan ayrıldı.

6 Ekim 1923’te ise Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu İstanbul’a girdi. Türk ordusunun kente girişiyle İstanbul’un işgali resmen ve fiilen sona erdi.

İstanbul’un işgal altında kaldığı dönem yaklaşık 4 yıl 10 ay 23 gün sürdü. 6 Ekim tarihi de bu sürecin sona ermesini simgeleyen İstanbul’un Kurtuluşu olarak kabul edildi.

6 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

6 Ekim, Türkiye genelinde resmi tatil olarak kabul edilmiyor. İstanbul’un Kurtuluşu’nun yıl dönümü olması nedeniyle İstanbul’da özel olarak anılan ve çeşitli etkinliklerle kutlanan bir gün olma özelliğini taşıyor.