71 yaşında, depremzedeler için örgü makinesinin başına geçti

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 07:00

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 07:00

Kumluca’nın Ortaköy Mahalle'de yaşayan Hüsniye Şahin, depremzedelere destek için bere örmeye karar verdi.

DEPREM BÖLGESİNE GÖNDERDİLER

1988 yılında eşinin geçimlerini sağlamak için aldığı ancak yıllardır kullanmadıkları için arızalı olan makineyi bir şekilde tamir edip çalışır hale getiren Hüsniye Şahin, ilerleyen yaşına ve rahatsızlıklarına rağmen 'depremzedeler üşümesin' diyerek ilk etapta 6 bere ve çok sayıda lif ördü.

Hüsniye Şahin bere ve lifleri depremzedeler için bölgeye gönderdi.

"KULLANDIĞIMIZ IPLER PIYASADA BULUNMUYOR"

Hüsniye Şahin, "1988 yılında olması lazım, eşim hiç haberim olmadan bu makineyi alıp geldi. Bu makine ile çok kazak ördük. O yıllarda herkes kazak ördürdü. Bu makineden geçimimizi sağladık. Ördüğümüz kazaklardan elde ettiğimiz gelirle çocuklarımı büyüttüm. 15 yıldan beri bu makineyi hiç kullanmadık. Makinenin sağına solun baktım, yağladım. Çalışır hale getirdim. 6 bere ördüm, lif ördüm. Çok şey örecektim ama ipim yoktu. Çünkü bu eski bir makine özel ip kullanılıyor. Bu makinede kullandığımız ipler piyasada bulunmuyor" dedi.

"AMA MAKİNE BOZULDU"

Deprem yaşandıktan sonra kadınların elle çorap, bere veya kazak ördüğünü gördüğünü anlatan Hüsniye Şahin, "Ben de 'Elle çabuk örülmez, makinemle çabucak örerim' dedim. Ama yeterli ipim yokmuş. Olsa daha çok örerdim. Türkiyemin başı sağ olsun. Allah ölenlere rahmet eylesin. Çok üzüldük. Hava buz gibi biraz bere öreyim dedim. Ama makine bozuldu. 15 senedir kullanılmayan makine ne olacak? Yağladım. Tamir ettim. Ördüm biraz bere ne ördüysem. Lif de ördüm. Hepsini gönderdim. Ne yapalım elimden bu geliyor" diye konuştu.