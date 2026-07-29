75 dil arasından seçildi! Dünyanın en güzel kelimeleri listesinde Türkçeden de bir kelime var

Dünyanın en güzel kelimesini belirlemek için ilk olarak 75'ten fazla dilden 223'ü aşkın kelimeden oluşan geniş bir liste hazırlandı. Bu liste oluşturulurken Reddit'teki uluslararası tartışmalar ve TikTok'taki dil toplulukları incelendi. İnsanların özellikle güzel, etkileyici veya benzersiz bulduğu kelimeler derlendi.
Listeye dil ve kültür uzmanlarının önerileri de eklendi. Ardından dilbilimciler, yazarlar ve kültür alanında çalışan isimlerden oluşan uluslararası jüri, kelimeleri birbirinden bağımsız olarak değerlendirdi.
EN İYİ KELİME MAORİ DİLİNDEN SEÇİLDİ
Final değerlendirmesinin ardından dünyanın en güzel kelimesi Maori dilindeki "Kaitiakitanga" seçildi. Kelime, doğayı gelecek nesiller için koruma ve gözetme yönündeki manevi sorumluluğu ifade ediyor.
Kazanan belirlenirken yalnızca kelimenin sesi dikkate alınmadı. Değerlendirmede anlam, dilsel özgünlük ve kültürel karşılık da önemli rol oynadı. Sonuçta Kaitiakitanga; sesi, anlamı, kendine özgü dilsel yapısı ve insanlarda uyandırdığı etkiyle birden fazla boyutta öne çıktı.
TÜRKÇEDEN "YAKAMOZ" FİNAL LİSTESİNDE
Babbel’in 15 kelimelik kısa listesinde Türkçeden "yakamoz" kelimesi yer aldı. Çalışmada yakamoz, "ay ışığının su yüzeyinde oluşturduğu gümüşi parıltı" şeklinde tanımlandı.
Kelime, ses yapısı ve tek sözcükle koca bir manzarayı ifade edebilmesi sayesinde dünyanın en güzel kelimeleri arasına girmeyi başardı.
DÜNYANIN EN GÜZEL KELİMELERİ LİSTESİ VE ANLAMLARI
Mamihlapinatapai (Yaghan): İki kişinin bir şey başlatmak istediği ancak ikisinin de tereddüt ettiği anda birbirlerine attıkları anlamlı bakış.
Hiraeth (Galce): Kaybedilmiş ya da hiçbir zaman gerçekten tanınmamış bir yuvaya veya zamana duyulan derin, buruk özlem.
Zephyr (Yunanca): Hafif, yumuşak ve ferahlatıcı bir esinti.
Aura (Yunanca): Bir insanı çevreleyen kendine özgü etki, enerji veya atmosfer.
Ikigai (Japonca): İnsana her sabah yataktan kalkma motivasyonu veren yaşam amacı veya anlamı.
Kaitiakitanga (Maori): Doğayı gelecek nesiller için koruma ve gözetme yönündeki manevi sorumluluk.
Kintsugi (Japonca): Kırık seramikleri altınla tamir etme ve kırık izlerini gururla sergileme sanatı.
Luftmensch (Yidiş): Pratik meselelerden çok fikirleri ve hayalleriyle yaşayan idealist veya hayalperest kişi.
Naz (Urduca): Koşulsuz sevildiğini bilmekten doğan kendine güven ve gurur duygusu.
Saudade (Portekizce): Eksikliği hissedilen birine veya bir şeye duyulan, aynı anda hem acı veren hem de güzel olan derin özlem.
Poronkusema (Fince): Bir ren geyiğinin idrarını yapması gerekmeden önce kat edebileceği mesafeyi ifade eden geleneksel uzaklık ölçüsü.
Ojalá (İspanyolca): Bir şeyin gerçekleşmesi yönündeki güçlü dilek ve umut ifadesi.
Ubuntu (Zulu): "Ben biz olduğumuz için varım" fikrine dayanan ortak insanlık felsefesi.
Iriy (Ukraynaca): Efsaneye göre kışın ruhların ve kuşların göç ettiği mistik, sıcak diyar.
Yakamoz (Türkçe): Ay ışığının su yüzeyindeki gümüşi parıltısı.
BİR KELİME NASIL "GÜZEL" SEÇİLİYOR
Çalışmada dört temel kriter öne çıktı: ses, anlam, nadirlik ve özgünlük ile kültürel karşılık. Bazı kelimeler anlamı bilinmeden bile ritmi, sesleri veya vurgusuyla etkileyici bulunurken bazıları, başka dillerde birkaç kelimeyle anlatılabilecek insani bir deneyimi tek sözcükte topladığı için dikkat çekti.
Kelimelerin belirli bir kültüre, tarihe veya yaşam biçimine özgü bakış açıları taşıması da değerlendirmede önem kazandı. Bunun yanında aidiyet, bağlılık, yuva, değişim ve özlem gibi günümüzde birçok insanın düşündüğü konularla kurdukları bağ da göz önünde bulunduruldu.