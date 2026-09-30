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7500 kodu nedir? Uçakta 7500 kodu ne anlama gelir?

7500 kodu nedir? Uçakta 7500 kodu ne anlama gelir?

30.09.2026 10:30:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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7500 kodu nedir? Uçakta 7500 kodu ne anlama gelir?

Dubai-Tel Aviv seferini yapan Flydubai uçağında yaşanan hareketlilik, uçuşun güvenliğiyle ilgili şüphelere neden oldu. Uçağın önce genel acil durum kodu 7700'ü, ardından uçak kaçırma veya yasa dışı müdahale durumlarında kullanılan 7500 kodunu ilettiği bildirildi. Peki, 7500 kodu nedir? Uçakta 7500 kodu ne anlama gelir?
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Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçakta önce acil durum sinyali verildi ardından uçak kaçırılmasını ifade eden "7500" kodu kullanıldı. İsrail basını, "uçak kaçırılmış olabilir" iddiasında bulundu. Peki, 7500 kodu nedir? Uçakta 7500 kodu ne anlama gelir?

7500 KODU NEDİR? UÇAKTA 7500 KODU NE ANLAMA GELİR?

7500 kodu, havacılıkta uçağın kaçırılma veya yasa dışı müdahale (hijacking) tehdidi altında olduğunu belirtmek için kullanılan uluslararası acil durum transponder kodudur.

Uçaklarda pilotlar, hava trafik kontrolörleriyle iletişim kurmak için transponder adı verilen sistemi kullanır. Normal durumlarda farklı kodlar kullanılırken, 7500 girilmesi uçağın güvenliğini tehdit eden bir durum bulunduğuna işaret eder.

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UÇAKTA 7500 KODU NEDEN KULLANILIR?

Pilot, uçağın kaçırıldığını veya yasa dışı müdahaleye maruz kaldığını hava trafik kontrolüne telsiz üzerinden açıkça konuşmadan bildirmek istediğinde 7500 kodunu kullanabilir. Bu sayede hava trafik kontrolörleri durumdan haberdar olur ve gerekli prosedürler başlatılabilir.

7500 dışında bilinen acil durum kodları ise şöyle:

7500: Uçak kaçırma / yasa dışı müdahale

7600: Telsiz veya iletişim arızası

7700: Genel acil durum

İlgili Konular: #uçak

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