79. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu: Altın Palmiye 'Fjord'un oldu

Fransa'nın güneyindeki Cannes şehrinde bu yıl 79'uncusu düzenlenen ve jüri başkanlığını Güney Koreli usta yönetmen Park Chan-wook'un üstlendiği, sinema dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.

MİNGİU’NUN İKİNCİ ALTIN PALMİYE’Sİ

Romanyalı yönetmen, senarist ve yapımcı Cristian Mungiu, 'Fjord' filmiyle Altın Palmiye Ödülü'nü kazandı. Yönetmen, daha önce 2007 yılında '4 Ay, 3 Hafta, 2 Gün' filmiyle de aynı ödülü kazanmıştı.

BÜYÜK ÖDÜL ZVYAGİNTSEV’İN

‘En İyi Yönetmen Ödülü’nü ‘La Bola Negra’filmiyle İspanyol yönetmenler Javier Calvo ve Javier Ambrossi’nin yanı sıra ‘Fatherland’ filmiyle Polonyalı yönetmen Pawel Pawlikowski aldı.

‘Jüri Ödülü’yse ‘L’Aventure revee’ filmiyle Alman yönetmen Valeska Grisebach’a verildi.

Festivalde, Rus yönetmen Andrey Zvyagintsev ‘Minotaure’ filmiyle ‘Büyük Ödül’ü alırken ‘En İyi Senaryo Ödülü’nüyse ‘Notre Salut’ filminin senaryosunu yazan Fransız senarist Emmanuel Marre kazandı.

‘Coward’da oynayan Belçikalı Emmanuel Macchia ve Fransız aktör Valentin Campagne, ‘En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü.

Bu yıl festivalin ‘En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü ‘Soudain’ filminde rol alan Belçikalı oyuncu Virginie Efira ve Japon oyuncu Tao Okamato aldı.

SAHNEDE MAHMUD DERVİŞ SELAMI

Gecenin en sarsıcı Ortadoğu ve Filistin vurgusu, Kanadalı ünlü yönetmen Xavier Dolan’dan geldi. ‘En İyi Yönetmen’ ödülünü takdim etmek üzere sahneye çıkan Dolan, tüm dünyanın gözü önünde Filistin’in sembol şairi Mahmud Derviş’in ‘Bu Dünyada Hayatı Yaşanmaya Değer Kılan Şeyler Var’ şiirinden dizeler okuyarak salondan büyük alkış aldı.

MARRE’DEN NETANYAHU VE TRUMP’A İSİM VERMEDEN TEPKİ

‘En İyi Senaryo’ ödülünü kazanan Fransız sinemacı Emmanuel Marre ise kürsüden isim vermeden Benjamin Netanyahu ve Donald Trump gibi liderleri hedef alarak, şu ifadeleri kullandı: "Bu insanlar küçük bir şirketin veya ailenin başında 'küçük patronculuk' oynuyorlar; ancak ne zaman ki bir devletin başına geçseler ya dışlıyorlar ya bombalıyorlar ya da soykırım başlatıyorlar.”

İŞTE CANNES 2026’NIN KAZANANLARI:

ANA YARIŞMA

Altın Palmiye: Fjord – Cristian Mungiu

Büyük Ödül: Minotaur – Andrey Zvyagintsev

Jüri Ödülü: The Dreamed Adventure– Valeska Grisebach

En İyi Yönetmen: Javier Calva & Javier Ambrossi (The Black Ball) ve Pawel Pawlikowski (Fatherland)

En İyi Kadın Oyuncu: Virginie Efira & Tao Okamoto (All of a Sudden)

En İyi Erkek Oyuncu: Valentin Campagne & Emmanuel Macchia (Coward)

En İyi Senaryo: Emmanuel Marre (A Man of His Time)

En İyi İlk Film (Altın Kamera / Caméra d'Or): Ben'Imana – Marie-Clémentine Dusabejambo

BELİRLİ BİR BAKIŞ (UN CERTAIN REGARD)

Belirli Bir Bakış Ödülü: Everytime – Sandra Wollner

Jüri Ödülü: Elephants in the Fog – Abinash Bikram Shah

Özel Jüri Ödülü: Iron Boy – Louis Clichy

En İyi Kadın Oyuncu: Daniela Marín Navarro, Marina de Tavira & Mariangel Villegas (Forever Your Maternal Animal)

En İyi Erkek Oyuncu: Bradley Fiomona Dembeasset (Congo Boy)