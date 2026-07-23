850 yıl sonra ilk kez yaşanacak: Tarihi güneş tutulması için oteller şimdiden doldu!

Yeni Zelanda’nın güneyinde yer alan yaklaşık 130 bin nüfuslu Dunedin kenti, gök bilimi dünyasını heyecanlandıran tarihi bir doğa olayına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bölgede en son 1163 yılında gerçekleşen ve insan yerleşiminden önceki döneme denk gelen tam Güneş tutulması, 22 Temmuz 2028 tarihinde yeniden izlenebilecek.

22 Temmuz 2028 günü saat 16.17’de Ay’ın Güneş’in önünden geçmesiyle birlikte, yaklaşık 100 kilometre genişliğindeki gölge Yeni Zelanda’nın üzerine düşecek. Bu hat üzerinde yer alan bölgelerde gündüz vakti 2 dakika 51 saniye boyunca tam karanlık yaşanacak. Bu olay aynı zamanda 1965 yılından bu yana Yeni Zelanda’nın herhangi bir noktasından görülebilecek ilk tam Güneş tutulması olma özelliğini taşıyor.

OTELLER İKİ YIL ÖNCEDEN DOLDU

Tarihi ana şahitlik etmek isteyen yaklaşık 35 bin ziyaretçinin kente gelmesi beklenirken, oteller ve konaklama tesisleri taleplere yetişmekte zorlanıyor. Tutulma gözlüğünü de içeren özel konaklama paketlerinin kısa sürede tükendiğini belirten kent yönetimi, dev organizasyonun bölge turizmine büyük katkı sağlayacağını öngörüyor.

"BU NOKTADAN GÖRECEK İLK İNSANLAR BİZ OLACAĞIZ"

Dunedin’den izlenen son tutulmanın 1163 yılında gerçekleştiğine dikkat çeken Astronom Dr. Ian Griffin, "Bu nedenle Dunedin’de bu noktadan tam Güneş tutulmasını görecek ilk insanlar biz olacağız. Bu gerçekten heyecan verici" değerlendirmesinde bulundu.

Kutlamaların Maori halkının yeni yılı kabul edilen Matariki festivali ile başlayacağını belirten Dunedin Belediye Başkanı Sophie Barker ise kentte tarihi doğa olayı için hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü ifade etti.