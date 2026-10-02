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Açıklamaları yeniden gündem oldu: Filozof Atakan'ı da enflasyon vurdu

Açıklamaları yeniden gündem oldu: Filozof Atakan'ı da enflasyon vurdu

2.10.2026 17:03:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Açıklamaları yeniden gündem oldu: Filozof Atakan'ı da enflasyon vurdu

Bir dönem Türkiye'nin en çok konuşulan çocuklarından biri olan ve Filozof Atakan olarak tanınan Atakan Kayalar'ın, YouTube üzerinden katıldığı programda yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu.
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Filozof Atakan olarak tanınan Atakan Kayalar, uzun bir aranın ardından YouTube içerik üreticisi Testo Taylan'ın programına konuk oldu. Kayalar'ın programda kitap okuma alışkanlığı hakkında yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi.

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Kayalar, insanların kendisinin kitapları fiziksel olarak okuduğunu düşündüğünü ancak kitapların büyük bölümünü maddi nedenlerle PDF formatında okuduğunu ifade etti. 10 yaşındayken “5 ayda 250 kitap okudum” sözleriyle tanınan Kayalar, kitapların Türkiye'de bulunmadığını söylediğinde aslında maddi imkânsızlık nedeniyle kitap satın alamadığını anlattı.

Kayalar, yaşadığı durumu “İnsanlar sorunca Türkiye'de kopyası yok diyorum. Ama alamıyoruz, ne diyeyim yani” sözleriyle açıkladı.

FİLOZOF ATAKAN'IN EĞİTİM HAYATI

Atakan Kayalar, eğitim hayatını açık öğretim lisesinde sürdürdüğünü ve daha rahat bir eğitim modelini tercih ettiğini belirtti. Üniversitede ise fizik eğitimi almak istediğini söyledi.

Kayalar, İngilizce, Almanca ve Fransızca konuşabildiğini, Antik Yunanca metinleri anlayabildiğini ifade etti. Arapça, İspanyolca ve Portekizce öğrenmeye devam ettiğini de belirtti.

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