Acun Ilıcalı, takımının yıllık kazancını açıkladı

İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı, katıldığı bir programda takımının yıllık kazancını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.10.2023 - 09:55
Acun Ilıcalı, takımının yıllık kazancını açıkladı
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Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Ilıcalı, takımının yalnızca bir senede kazandığı parayı açıkladı.

Acun Ilıcalı, "Korsan yayın Acun’a bir şey yapamaz ama kulüpleri öldürür. Bugün benim İngiltere’deki kulübümden aldığımız para, Türkiye’deki herhangi Süper Lig takımının minimum 5 katı" dedi. 

Takımı hakkında açıklamalarda bulunan Ilıcalı, "Hull City için bir Türk takımı diyebiliriz. İngiltere'nin en güzel birkaç şehrinden biri. Bir şarkıları var, "Turks all over the world. (Türkler dünyanın her yerinde)" diyorlar. İnşallah onları mutlu ederiz" açıklamasını yaptı.


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