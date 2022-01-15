Acun Ilıcalı'nın kızları, Kartalkaya tatili dönüşü kaza geçirdi
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kızları Yasemin ve Leyla Ilıcalı'nın içinde bulunduğu cip, Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda kontrolden çıkıp, ormanın içine doğru sürüklendi. Kazada yaralanan olmadığı öğrenilirken, Ilıcalı'nın kızlarının tatilden döndükleri açıklandı.
Bolu'da, Acun Ilıcalı'nın kızları Yasemin ve Leyla Ilıcalı'nın içinde bulunduğu cip, Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda kontrolden çıkıp, orman içine doğru sürüklendi. Kazada yaralanan olmazken cip, çekiciyle kaldırıldı. Ilıcalı kardeşlerin tatilden döndükleri öğrenildi.
ARAÇ KONTROLDEN ÇIKTI
Kaza, öğle saatlerinde, Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda meydana geldi. Acun Ilıcalı'nın özel şoförünün kullandığı cip, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Yol kenarına savrulan cip, ormanın içine doğru sürüklendi. Acun Ilıcalı'nın kızları Yasemin ve Leyla Ilıcalı'nın içinde bulunduğu cipte yaralanan olmadı. Cip, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Sürücü ve Ilıcalı'nın kızları da başka araçla gidecekleri yere götürüldü.
Yasemin ve Leyla Ilıcalı'nın, Kartalkaya tatilinden döndükleri öğrenildi.
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, şu sıralar Survivor All Star 2022'nin çekimleri için Dominik'te bulunuyor.
Video Haberler
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
- Enes'i ölüme götüren Nurcular nasıl örgütleniyor?
- Maskesiz grubu uyarınca tartışma çıktı
- Habertürk, Akşener'in yayınını neden kestiğini açıkladı
- Artık 1 kutusuna 116 TL ödenecek
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- Uzman diyetisyen 'doğru bilinen yanlışları' anlattı
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- THY'den yeni 'PCR test zorunluluğu' kararı
- Aşısızlara test zorunluluğu kaldırıldı!
- Mehmet Ceyhan'dan çok sert tepki
- 'AK Parti hızlı dağılma sürecine girecek'
- AKP'li meclis üyeleri istifa etti
- Tantunicide skandal görüntüler
- Emekli ve memura kötü haber
- Saraylar için kesenin ağzı yine açıldı!