Acun Ilıcalı'nın kızları, Kartalkaya tatili dönüşü kaza geçirdi

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kızları Yasemin ve Leyla Ilıcalı'nın içinde bulunduğu cip, Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda kontrolden çıkıp, ormanın içine doğru sürüklendi. Kazada yaralanan olmadığı öğrenilirken, Ilıcalı'nın kızlarının tatilden döndükleri açıklandı.

DHA
15 Ocak 2022 Cumartesi, 16:29
Acun Ilıcalı'nın kızları, Kartalkaya tatili dönüşü kaza geçirdi
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Bolu'da, Acun Ilıcalı'nın kızları Yasemin ve Leyla Ilıcalı'nın içinde bulunduğu cip, Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda kontrolden çıkıp, orman içine doğru sürüklendi. Kazada yaralanan olmazken cip, çekiciyle kaldırıldı. Ilıcalı kardeşlerin tatilden döndükleri öğrenildi.

ARAÇ KONTROLDEN ÇIKTI

Kaza, öğle saatlerinde, Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda meydana geldi. Acun Ilıcalı'nın özel şoförünün kullandığı cip, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Yol kenarına savrulan cip, ormanın içine doğru sürüklendi. Acun Ilıcalı'nın kızları Yasemin ve Leyla Ilıcalı'nın içinde bulunduğu cipte yaralanan olmadı. Cip, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Sürücü ve Ilıcalı'nın kızları da başka araçla gidecekleri yere götürüldü.

Yasemin ve Leyla Ilıcalı'nın, Kartalkaya tatilinden döndükleri öğrenildi. 

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, şu sıralar Survivor All Star 2022'nin çekimleri için Dominik'te bulunuyor.


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