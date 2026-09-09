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Adınıza açılmış elektronik para hesapları nasıl sorgulanır? e-Devlet'te yeni hizmet

Adınıza açılmış elektronik para hesapları nasıl sorgulanır? e-Devlet'te yeni hizmet

9.09.2026 10:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Adınıza açılmış elektronik para hesapları nasıl sorgulanır? e-Devlet'te yeni hizmet

Adınıza açılmış elektronik para ve ödeme hesaplarını öğrenmek için e-Devlet Kapısı üzerinden Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu Hesap Sahipliği Sorgulama hizmetini kullanabilirsiniz. Peki, Adınıza açılmış elektronik para hesapları nasıl sorgulanır?

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e-Devlet’in yeni hizmeti, kullanıcıların ve mirasçıların ödeme ile elektronik para kuruluşlarındaki hesap sahipliğini sorgulamasını sağlıyor. Peki, Adınıza açılmış elektronik para hesapları nasıl sorgulanır?

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ADINIZA AÇILMIŞ ELEKTRONİK PARA HESAPLARI NASIL SORGULANIR?

  • e-Devlet Girişi: e-Devlet Kapısı adresine T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.
  • Arama Yapın: Ana sayfadaki arama çubuğuna “Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu Hesap Sahipliği Sorgulama” yazın.
  • Hizmete Tıklayın: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) altyapısıyla sunulan ilgili hizmete tıklayın.
  • Sonuçları İnceleyin: Açılan ekranda adınıza kayıtlı olan tüm aktif veya pasif elektronik para ve dijital cüzdan hesaplarını listeleyebilirsiniz.

E-DEVLET ÜZERİNDEN BANKA HESABI KAPATILABİLİR Mİ?

e-Devlet üzerinden banka hesabı kapatılamaz.  bnm Listede unuttuğunuz veya tanımadığınız bir banka çıkarsa, ilgili bankanın müşteri hizmetleri veya mobil/internet şubesi ile iletişime geçerek hesabınızı kapatmanız gerekir.

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