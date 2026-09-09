Adınıza açılmış elektronik para hesapları nasıl sorgulanır? e-Devlet'te yeni hizmet

e-Devlet’in yeni hizmeti, kullanıcıların ve mirasçıların ödeme ile elektronik para kuruluşlarındaki hesap sahipliğini sorgulamasını sağlıyor. Peki, Adınıza açılmış elektronik para hesapları nasıl sorgulanır?

ADINIZA AÇILMIŞ ELEKTRONİK PARA HESAPLARI NASIL SORGULANIR?

e-Devlet Girişi: e-Devlet Kapısı adresine T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

Arama Yapın: Ana sayfadaki arama çubuğuna “Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu Hesap Sahipliği Sorgulama” yazın.

Hizmete Tıklayın: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) altyapısıyla sunulan ilgili hizmete tıklayın.

Sonuçları İnceleyin: Açılan ekranda adınıza kayıtlı olan tüm aktif veya pasif elektronik para ve dijital cüzdan hesaplarını listeleyebilirsiniz.

E-DEVLET ÜZERİNDEN BANKA HESABI KAPATILABİLİR Mİ?

e-Devlet üzerinden banka hesabı kapatılamaz. bnm Listede unuttuğunuz veya tanımadığınız bir banka çıkarsa, ilgili bankanın müşteri hizmetleri veya mobil/internet şubesi ile iletişime geçerek hesabınızı kapatmanız gerekir.