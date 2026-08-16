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Adli Tıp Kurumu ön raporu açıkladı: MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın ölüm nedeni ortaya çıktı!

Adli Tıp Kurumu ön raporu açıkladı: MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın ölüm nedeni ortaya çıktı!

16.08.2026 10:05:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Adli Tıp Kurumu ön raporu açıkladı: MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın ölüm nedeni ortaya çıktı!

Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı ön raporda, MasterChef yarışmasının 2021'deki şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölümünün kalp kriziyle bağlantılı olduğu ifade edildi.
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MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu, şef ve işletmeci Eren Kaşıkçı’nın ölüm nedeni belli oldu.

Adli Tıp Kurumu’nda (ATK) yapılan incelemelerin ardından hazırlanan ön raporda, 37 yaşındaki Kaşıkçı’nın ölümünün kalp kriziyle bağlantılı olduğu kaydedildi.

Bilinen kronik bir hastalığının bulunmadığı belirtilen Eren Kaşıkçı’nın cenazesi üzerindeki incelemelerde de ölüm zamanına ilişkin değerlendirme yapıldı.

İlk bulgulara göre; Kaşıkçı'nın, evinde bulunmasından yaklaşık 14-15 saat önce hayatını kaybettiği tahmin edildi.

NİHAİ RAPOR BEKLENİYOR

Eren Kaşıkçı’nın ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Ölüm nedenine yönelik kesin değerlendirme ise, ATK tarafından hazırlanacak nihai raporun soruşturma dosyasına eklenmesinin ardından netleşecek.

NE OLMUŞTU?

Yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği, jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yaptığı MasterChef Türkiye yarışmasını 2021 yılında kazanan Eren Kaşıkçı, yarışmanın ardından "Kızıl Sakal Sandviç" adlı işletmesiyle gastronomi sektöründe faaliyet gösteriyordu.

Yakınlarının bir süredir kendisinden haber alamaması üzerine işletme ortağı Mikail Malkoçoğlu, 29 Temmuz'da saat 17.00 sıralarında Kaşıkçı'nın evine gitmişti. Malkoçoğlu, Kaşıkçı'yı hareketsiz halde bulmasının ardından sağlık ekiplerine haber vermişti.

Eren Kaşıkçı'nın ortağı Mikail Malkoçoğlu, kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı raporla ortaya çıkacağını belirterek "Kesin sonucu Adli Tıp Kurumu'nun raporu belirleyecek. Ancak olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk değerlendirmelerine göre güçlü ihtimal kalp krizi" ifadelerini kullanmıştı.

Gazeteci Doğan Can Cesur ise, gazeteci Emrullah Erdinç'in YouTube yayınında, olay yerindeki ilk incelemelere ilişkin şu bilgileri paylaşmıştı:

"Evde yapılan ilk incelemelerde dikkat çeken en önemli detaylardan biri, Kaşıkçı'nın elinin başucundaki komodinin üzerinde bulunan ilaçlarına doğru uzanmış halde bulunmasıydı. Bu nedenle son anlarında ilaçlarına ulaşmaya çalışmış olabileceği değerlendiriliyor. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için adli soruşturma başlatıldı."

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