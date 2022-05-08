Adres verip '100 dolar sakladım' dedi, şehir sokağa döküldü

08 Mayıs 2022 Pazar, 08:28

İsminin Roman Dungarvan olduğunu belirten ve yüzünü gizleyen oyun yöneticisi, etkinliğe, Miramichi kentinin muhtelif yerlerine 50 ve 100 Kanada doları banknotlar saklayarak başladı.

Grup sayfasında, parayı ya da paraları nereye sakladığına dair ipuçları yayınlayan Dungarvan, katılımcılardan belli süre içinde parayı bulmalarını istedi.

Etkinliğe 1 Mayıs tarihinde paylaşım sitesindeki Miramichi Mystery Machine isimli grup sayfasında, "1 Mayıs, 19.00 Ritchie Wharf'ta 100$ gizli" paylaşımıyla başlayan Dungarvan’a ilk oyunda onlarca kişi katıldı. İpuçlarını alan onlarca kent sakini iskeleye akın etti ve 100 dolar saatler içinde bulundu.

Sayfasında oyunun 13 Mayıs’ta sona ereceğini duyuran Roman Dungarvan’ın oyun grubuna şu ana kadar 1000’in üzerinde katılım oldu.

Her yeni oyun için verilen ipuçlarıyla kent sakinlerinin tek eğlence kaynağı haline gelen oyuna Kanada’nın diğer kentlerinden de talep gelmeye başladı.

Facebook’taki etkinlik sayfasında, Toronto ve Vancouver gibi büyük kentlerden paylaşımda bulunanlar, bu tür bir etkinliğe kendilerinin de ihtiyacı olduğunu belirtiyor.

Oyunun devam ettiği Miramichi’de insanlar, gizlenen paraları bazen gece yarısı bazen de gün boyu arıyor.

İpuçlarını genellikle, ürkütücü ve sesi çarpıtılmış videolar veya bir korku filminden sahnelerin fotoğraflarını içeren unsurlarla daha gizemli hale getiren Roman Dungarvan, bazen de şehirde gizlenen parayı arayanları izlediğini gösteren yorumlar yapıyor.

Etkinliğin arkasında gerçekte kimin olduğuna dair kesin bilgi bulunmuyor. Oyun şehir sakinlerinin en heyecanlı aktivitesi haline gelmiş durumda.

Yaşananları haberleştiren CBC’ye konuşan ve altıncı oyunda 100 Kanada doları kazanan Tim Sutton isimli katılımcı, "Bu, Miramichi'de uzun zamandır en heyecan verici hafta oldu. Oyundan dolayı hala heyecanlıyım ve yerimde duramıyorum. Bu başladığından beri birçok yeni arkadaş edindim ve uzun zamandır görmediğim eski arkadaşlarımı gördüm" dedi.