Afra Saraçoğlu gözaltı haberini yurt dışında aldı: Açıklama geldi

Ünlülere uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öne sürülen Oyuncu Afra Saraçoğlu bu iddiaları yalanladı.

Saraçoğlu, yurtdışında olduğunu aktardı.

"TÜRKİYE'DE DEĞİLİM"

Saraçoğlu sosyal medya hesabından şunları ifade etti:

"Çok önceden planlanan bir iş seyahatim gereği şu an Türkiye'de değilim. Adaletin tecelli etmesi ve sürecin en doğru şekilde ilerleyebilmesi için en kısa sürede ülkeme dönerek ifademi vereceğim. Gönlüm ferah, her şeyin açıklığa kuvaşacağına inancım tam."

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Soruşturması" kapsamında bu sabah 18 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucuyla mücadele kapsamında Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmada kamuoyunda oyuncu, şarkıcı, iş insanı, işletmeci ve sosyal medya fenomeni sıfatıyla bilinen şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırdığı veya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı" belirtilmişti.