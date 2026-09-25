Ağır egzersiz şart değil: 10 dakikalık yavaş koşu beyni uyararak odaklanmayı ve ruh halini artırıyor

Nörobilim ve spor tıbbı dünyasında, egzersizin zihinsel sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin ezber bozan bir araştırma yayımlandı. Japonya'daki Tsukuba Üniversitesi araştırmacıları Hideaki Soya ve Ryuta Kuwamizu liderliğinde yürütülen çalışma, yüksek efor gerektirmeyen çok yavaş koşuların beyin fonksiyonlarına etkisini inceledi. Imaging Neuroscience bünyesinde yayımlanan araştırmada, bilim insanları katılımcıların beyin aktivitelerini yüksek hassasiyetli görüntüleme teknikleriyle takip etti.

YÜRÜYÜŞ HIZINDA HAFİF KOŞU BEYNİN YÖNETİM MERKEZİNİ UYARIYOR

Araştırma kapsamında katılımcılar, kişisel kondisyon seviyelerine uygun olarak yürüyüş hızını geçmeyecek ancak hafif bir jog (tempolu koşu) ritmini koruyacak şekilde 10 dakikalık koşu protokolüne tabi tutuldu.

Elde edilen veriler, minimum eforla yapılan bu kısa yürüyüş temposundaki koşunun, beynin duygusal kontrol, karmaşık düşünme ve odaklanmadan sorumlu bölgesi olan "prefrontal korteks" alanındaki kan akışını ve doku aktivasyonunu belirgin şekilde artırdığını gösterdi.

TEPKİ SÜRELERİ HIZLANIYOR, RUH HALİ ANINDA İYİLEŞİYOR

Egzersiz öncesi ve sonrası yapılan bilişsel testler, 10 dakikalık yavaş koşunun ardından bireylerin genel ruh halinde ve motivasyon seviyesinde hızlı bir yükselme yaşandığını ortaya koydu.

Ayrıca katılımcıların odaklanma kapasitesini ve bilişsel hızını ölçen yürütücü işlev testlerinde tepki sürelerinin kısaldığı saptandı. Uzmanlar, yoğun antrenman yapmaya vakti veya kondisyonu olmayan bireyler için yavaş tempolu kısa koşuların zihinsel dinginlik açısından ideal bir seçenek olduğunu kaydetti.

RİTMİK KAFA HAREKETİ NEŞE HİSSİNİ TETİKLİYOR OLABİLİR

Araştırmada dikkat çeken bir diğer unsur ise koşu esnasında vücudun doğal ritmiyle oluşan yukarı-aşağı kafa hareketleri oldu. Bilim insanları, ritmik kafa hareketleri ile koşu sonrasında hissedilen neşe ve rahatlama arasında pozitif bir bağ buldu.

Küçük bir grup üzerinde yürütülen çalışmanın ardından uzmanlar, spor salonlarında ağır tempoyla çalışmak yerine açık havada atılacak 10 dakikalık yavaş bir turun bile beyin sağlığını ve günlük odaklanma kapasitesini korumada yeterli olacağını bildirdi.