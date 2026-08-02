Ağustos ayında ekilecek sebzeler nelerdir? Yaz sonu bahçeciliği için en uygun 10 sebze

1. MARUL Marul, ağustos ayında ekilebilecek en popüler sebzelerden biridir. Düzenli sulama yapıldığında kısa sürede gelişir ve sonbaharda hasat edilebilir.

2. ISPANAK Serin havaları seven ıspanak için ağustos sonu uygun ekim zamanlarından biridir. Sonbaharda gelişimini hızlandıran ıspanak, besin değeri yüksek yapraklarıyla sofralarda yerini alır.

3. ROKA Hızlı büyüyen yapısıyla bilinen roka, ağustos ayında rahatlıkla ekilebilir. Yaklaşık 4-6 hafta içinde hasat edilmeye başlanabilir.

4. TURP Turp, kısa sürede yetişmesi sayesinde yaz sonu ekimleri için ideal seçeneklerden biridir. Düzenli sulama ile kaliteli ve lezzetli ürün elde edilebilir.

5. HAVUÇ Ağustos ayında ekilen havuçlar, sonbaharın serin havasında sağlıklı şekilde gelişebilir. Gevşek ve taşsız toprakta daha iyi verim alınır.

6. PAZI Vitamin ve mineral açısından zengin olan pazı, ağustos ayında ekildiğinde sonbahar boyunca düzenli ürün vermeye devam edebilir.

7. MAYDANOZ Maydanoz, ağustos ayında ekime uygun aromatik bitkiler arasında yer alır. Çimlenmesi biraz zaman alsa da düzenli bakım sayesinde uzun süre hasat edilebilir.

8. DEREOTU Dereotu sıcak toprakta kolayca çimlenebilir. Ağustos ayında yapılan ekimlerle sonbahar boyunca taze yapraklar toplanabilir.

9. TAZE SOĞAN Taze soğan, hem bahçede hem de saksıda kolayca yetiştirilebilen sebzeler arasındadır. Ağustos ekimiyle birkaç hafta içinde hasat edilmeye başlanabilir.