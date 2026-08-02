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Ağustos ayında ekilecek sebzeler nelerdir? Yaz sonu bahçeciliği için en uygun 10 sebze
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Ağustos ayında ekilecek sebzeler nelerdir? Yaz sonu bahçeciliği için en uygun 10 sebze

2.08.2026 23:30:00
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Haber Merkezi
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Ağustos ayında ekilecek sebzeler nelerdir? Yaz sonu bahçeciliği için en uygun 10 sebze

Ağustos ayı, yaz mevsiminin son dönemine girilirken birçok sebze için yeni ekim fırsatları sunuyor. Özellikle sonbahar ve kış hasadı hedefleyenler için bu dönemde yapılacak doğru ekimler, verimli bir hasadın kapısını aralayabiliyor. Peki, ağustos ayında hangi sebzeler ekilir?

Ağustos ayında ekilecek sebzeler nelerdir? Yaz sonu bahçeciliği için en uygun 10 sebze

1. MARUL

Marul, ağustos ayında ekilebilecek en popüler sebzelerden biridir. Düzenli sulama yapıldığında kısa sürede gelişir ve sonbaharda hasat edilebilir.

Ağustos ayında ekilecek sebzeler nelerdir? Yaz sonu bahçeciliği için en uygun 10 sebze

2. ISPANAK

Serin havaları seven ıspanak için ağustos sonu uygun ekim zamanlarından biridir. Sonbaharda gelişimini hızlandıran ıspanak, besin değeri yüksek yapraklarıyla sofralarda yerini alır.

Ağustos ayında ekilecek sebzeler nelerdir? Yaz sonu bahçeciliği için en uygun 10 sebze

3. ROKA

Hızlı büyüyen yapısıyla bilinen roka, ağustos ayında rahatlıkla ekilebilir. Yaklaşık 4-6 hafta içinde hasat edilmeye başlanabilir.

Ağustos ayında ekilecek sebzeler nelerdir? Yaz sonu bahçeciliği için en uygun 10 sebze

4. TURP

Turp, kısa sürede yetişmesi sayesinde yaz sonu ekimleri için ideal seçeneklerden biridir. Düzenli sulama ile kaliteli ve lezzetli ürün elde edilebilir.

Ağustos ayında ekilecek sebzeler nelerdir? Yaz sonu bahçeciliği için en uygun 10 sebze

5. HAVUÇ

Ağustos ayında ekilen havuçlar, sonbaharın serin havasında sağlıklı şekilde gelişebilir. Gevşek ve taşsız toprakta daha iyi verim alınır. 

Ağustos ayında ekilecek sebzeler nelerdir? Yaz sonu bahçeciliği için en uygun 10 sebze

6. PAZI

Vitamin ve mineral açısından zengin olan pazı, ağustos ayında ekildiğinde sonbahar boyunca düzenli ürün vermeye devam edebilir.

Ağustos ayında ekilecek sebzeler nelerdir? Yaz sonu bahçeciliği için en uygun 10 sebze

7. MAYDANOZ

Maydanoz, ağustos ayında ekime uygun aromatik bitkiler arasında yer alır. Çimlenmesi biraz zaman alsa da düzenli bakım sayesinde uzun süre hasat edilebilir.

Ağustos ayında ekilecek sebzeler nelerdir? Yaz sonu bahçeciliği için en uygun 10 sebze

8. DEREOTU

Dereotu sıcak toprakta kolayca çimlenebilir. Ağustos ayında yapılan ekimlerle sonbahar boyunca taze yapraklar toplanabilir.

Ağustos ayında ekilecek sebzeler nelerdir? Yaz sonu bahçeciliği için en uygun 10 sebze

9. TAZE SOĞAN

Taze soğan, hem bahçede hem de saksıda kolayca yetiştirilebilen sebzeler arasındadır. Ağustos ekimiyle birkaç hafta içinde hasat edilmeye başlanabilir.

Ağustos ayında ekilecek sebzeler nelerdir? Yaz sonu bahçeciliği için en uygun 10 sebze

10. BROKOLİ

Brokoli, sonbahar ve kış hasadı planlayanlar için ağustos ayında ekilebilecek önemli sebzelerden biridir. Düzenli sulama ve güneş alan bir ortamda sağlıklı gelişim gösterebilir.

İlgili Konular: #Tarım #sebze #Ağustos

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