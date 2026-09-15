Ahilik kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen Ahilik Haftası, 2026 yılında da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Peki, Ahilik Haftası ne zaman? 2026 Ahilik Haftası tarihleri

AHİLİK HAFTASI 2026 NE ZAMAN?

T.C. Ticaret Bakanlığı Ahilik Merkez Yürütme Kurulu tarafından belirlenen takvime göre, 39. Ahilik Haftası Kutlamaları 14 Eylül Pazartesi günü başlayıp 20 Eylül Pazar günü sona erecek. Bu yılki tema, Ahilik kültürünün modern ekonomideki rolünü vurgulamak üzerine odaklanıyor. Kutlamalar, Kırşehir başta olmak üzere Ankara, İzmir, Aydın ve diğer illerde gerçekleştirilecek.

AHİLİK HAFTASI nedir?

Ahilik Haftası, Ahilik kültürünü yaşatmak, tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla her yıl kutlanan özel bir haftadır.

Ahilik; esnaf ve sanatkârlar arasında dayanışma, dürüstlük, güven, meslek ahlakı, kaliteli üretim ve toplumsal sorumluluk gibi değerleri temel alan geleneksel bir teşkilatlanma anlayışıdır. Kökleri 13. yüzyılda Anadolu'ya uzanır ve Ahi Evran ile özdeşleşmiştir.

Ahilik Haftası kapsamında Türkiye'nin farklı illerinde esnaf buluşmaları, konferanslar, sergiler, meslek tanıtımları, kültürel etkinlikler ve ödül törenleri düzenlenir. Haftanın amacı yalnızca geçmişteki Ahilik anlayışını anmak değil, bu değerlerin günümüz esnaf ve sanatkârları arasında da yaşatılmasını sağlamaktır.