Akciğer kanserinde tarihi kırılma: Teşhisten yıllar önceki sinsi tehlike kanda tespit edildi

Küresel ölçekte kansere bağlı ölümlerin ilk sırasında yer alan akciğer kanseri üzerine yürütülen klinik araştırmalar, çevre kirliliğinin insan metabolizması üzerindeki yıkıcı etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Saygın tıp dergisi Nature Communications bünyesinde yayımlanan kapsamlı çalışmada, hava kirliliğine maruz kalan bireylerin kanında henüz tümör oluşmadan ve hastalık belirti vermeden yıllar önce moleküler düzeyde sapmalar meydana geldiği kanıtlandı.

TARAMA PROTOKOLLERİNDE SİGARA ŞARTI EZBER BOZUYOR

Mevcut tıp protokollerinde akciğer kanseri taramaları genel olarak yoğun tütün ve sigara kullanım geçmişi olan 50-80 yaş aralığındaki bireylere uygulanıyor. Ancak araştırma verileri, akciğer kanseri vakalarının yarısından fazlasının hiç sigara içmemiş veya standart tarama kriterlerine uymayan kişilerden oluştuğunu gösteriyor.

Araştırmanın kıdemli yazarlarından Dr. Ying Wang, dış ortam hava kirliliğinin doğrudan kanserojen madde olarak sınıflandırıldığını ve hiç sigara içmeyen bireylerdeki kanser vakalarının arkasında çevresel faktörlerin yattığını vurguladı. Kan örneklerinde saptanan bu erken biyolojik değişimlerin, gelecekte uygulanacak likit biyopsi ve kan bazlı tarama testlerine öncülük edeceği ifade ediliyor.