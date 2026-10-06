Akdeniz anemisi nedir? Akdeniz anemisi belirtileri nelerdir? Akdeniz anemisi tedavisi...

Akdeniz anemisi olarak bilinen talasemi, hemoglobin üretimini etkileyen kalıtsal bir kan hastalığıdır. Taşıyıcılarda çoğu zaman belirti görülmezken hastalığın ağır formları ciddi kansızlığa yol açabilir. Peki, Akdeniz anemisi nedir, belirtileri nelerdir ve nasıl tedavi edilir?

AKDENİZ ANEMİSİ NEDİR?

Akdeniz anemisi, yani talasemi, hemoglobin üretiminden sorumlu genlerdeki değişiklikler nedeniyle ortaya çıkan kalıtsal bir hastalıktır. Talasemi; alfa ve beta talasemi gibi farklı türlere ayrılır. Hastalığın şiddeti kişiden kişiye değişebilir. Bazı kişiler yalnızca taşıyıcı olabilirken, ağır talasemi formlarında ciddi kansızlık görülebilir ve düzenli tıbbi tedavi gerekebilir.

Talasemi taşıyıcılarında çoğu zaman belirgin bir sağlık sorunu görülmez veya hafif kansızlık olabilir. Bu nedenle kişi taşıyıcı olduğunu uzun süre fark etmeyebilir. Taşıyıcılık zaman içinde ağır bir hastalığa dönüşmez; ancak genlerin çocuklara aktarılması açısından önem taşır.

AKDENİZ ANEMİSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Akdeniz anemisinin belirtileri hastalığın türüne ve şiddetine göre değişiklik gösterebilir. Özellikle orta ve ağır formlarda kansızlığa bağlı şikayetler daha belirgin olabilir.

Akdeniz anemisinde görülebilen başlıca belirtiler şöyle sıralanabilir:

Sürekli veya belirgin yorgunluk

Halsizlik ve çabuk yorulma

Soluk veya sarımsı cilt

Nefes darlığı

Baş dönmesi

Çarpıntı

İştahsızlık

Çocuklarda büyüme ve gelişme geriliği

Dalak ve karaciğer büyümesi

Karında şişlik

İleri vakalarda kemik yapısında değişiklikler

Sarılık

Belirtilerin şiddeti hastalığın türüne göre farklılaşabilir. Talaseminin hafif formlarında kişi yalnızca rutin kan testleri sırasında durumunu öğrenebilirken, ağır formlar çocukluk döneminde belirti vermeye başlayabilir.

AKDENİZ ANEMİSİ NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Talasemi tanısında doktor tarafından yapılan değerlendirme ve kan testleri önem taşır. Tam kan sayımının yanı sıra hemoglobinle ilgili özel testler ve gerekli durumlarda genetik incelemeler kullanılabilir. Talasemi, demir eksikliği anemisiyle karıştırılabildiğinden doğru tanının konulması önemlidir.

Özellikle ailede talasemi öyküsü bulunan veya kan testlerinde açıklanamayan kansızlık saptanan kişilerin doktor değerlendirmesinden geçmesi gerekir.

AKDENİZ ANEMİSİ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Tedavi, talaseminin türüne ve hastalığın şiddetine göre belirlenir. Hafif talasemi taşıyıcılığında genellikle özel bir tedavi gerekmez. Orta ve ağır talasemi formlarında ise hematoloji uzmanının düzenli takibi gerekir.

Ağır talasemi hastalarında düzenli kan transfüzyonları temel tedavi yöntemlerinden biridir. Sık kan nakli alan kişilerde vücutta demir birikmesi gelişebileceği için demir yükünün düzenli olarak takip edilmesi ve gerektiğinde demir şelasyon tedavisi uygulanması önem taşır.

Bazı hastalar için kök hücre nakli, hastalığı ortadan kaldırma potansiyeli bulunan bir tedavi seçeneğidir. Ancak naklin uygunluğu; hastanın yaşı, genel sağlık durumu, hastalığın özellikleri ve uygun donör bulunup bulunmaması gibi birçok faktöre bağlıdır.

AKDENİZ ANEMİSİ TAŞIYICILIĞI NEDİR?

Talasemi taşıyıcılığı, hastalığa neden olan genin kişilerden birinde bulunması anlamına gelir. Taşıyıcı kişiler çoğunlukla sağlıklıdır ve ciddi belirtiler yaşamaz. Ancak iki talasemi taşıyıcısının çocuk sahibi olması durumunda çocukta hastalığın ortaya çıkma riski bulunur. Bu nedenle evlilik öncesinde veya gebelik planlamadan önce hemoglobinopati taraması ve gerektiğinde genetik danışmanlık önemlidir.