Akıllı telefonunuzun batarya ömrünü uzatacak ve şarjın çabuk bitmesini önleyecek 3 pratik yöntem

Akıllı telefonların en hassas bileşenlerinden biri lityum-iyon pillerdir. Yanlış şarj alışkanlıkları ve arka planda çalışan gereksiz uygulamalar, bataryanın ömrünü hızla tüketerek telefonun gün içinde şarjının bitmesine neden olur. Küçük yazılımsal ve alışkanlık bazlı ayarlamalarla telefonunuzun pil ömrünü önemli ölçüde uzatabilirsiniz.

1. %20 - %80 Kuralı ile Şarj Etme Alışkanlığı

Telefonu her defasında %0'a kadar bitirip ardından %100'e kadar şarj etmek, batarya hücrelerini en çok yıpratan kullanım hatasıdır.

Uygulama Yolu: Telefon şarjı %20'nin altına düşmeden prize takılır ve %80-%90 seviyelerine ulaştığında şarjdan çıkarılır (modern telefonlardaki "optimize pil şarjı" ayarları aktif hale getirilir).

2. Arka Plan Uygulamalarını Sınırlama ve Otomatik Konum Kapama

Kullanılmadığı halde arka planda sürekli veri güncelleyen uygulamalar, hem internet kotasını hem de batarya enerjisini sessizce tüketir.

Uygulama Yolu: Telefon ayarlarından sosyal medya ve konum tabanlı uygulamaların arka planda yenilenmesi kısıtlanır; GPS ve bluetooth yalnızca kullanılacağı zaman açılır.

3. Gece Boyu Şarjda Bırakma Alışkanlığından Kaçınma

Telefonu gece uyurken sabaha kadar şarjda bırakmak, pil %100 olduktan sonra bile akımın girmeye devam etmesine ve bataryanın ısınmasına yol açar.

Uygulama Yolu: Telefon akşam saatlerinde şarj edilerek doluluk oranına ulaştığında prizden çekilir; gece boyunca şarjda bırakılmaz.