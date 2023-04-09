AKP Manisa milletvekili adayı olan oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir? Bahadır Yenişehirlioğlu hangi dizilerde oynadı?

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 17:19

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 17:19

Bahadır Yenişehirlioğlu, milletvekili adayı olmasıyla gündem oldu. Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

BAHADIR YENİHEŞEHİRLİOĞLU KİMDİR?

Bahadır Yenişehirlioğlu, 1962'de Manisa'nın Akhisar ilçesinde doğdu. Roman türünde eserler yazan Yenişehirlioğlu, aynı zamanda avukattır. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümü'nden mezun olan Yenilehirlioğlu, 2017-2021 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Payitaht "Abdülhamid" dizisinde 5 sezon boyunca canlandırdığı "Tahsin Paşa" karakteriyle ün kazandı. Yenişehirlioğlu ayrıca TRT 1'de yayınlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Derviş karakterini canlandırdı.

BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU'NUN ÖZEL YAŞAMI

Bahadır Yenişehirlioğlu, evli ve iki çocuk babasıdır.

BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU'NUN FİLMOGRAFİSİ

Sinema filmleri

2018 Hürkuş: Göklerdeki Kahraman

2018 Direniş Karatay

Televizyon dizileri

2014 Yedi Güzel Adam

2016 Sevda Kuşun Kanadında

2017-2021 Payitaht "Abdülhamid"

2020 Mesnevi'den Hikâyeler

2021-2022 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

2022-2023 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı



