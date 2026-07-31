Alevlenen gıda alerjilerinin arkasındaki gizli tehlike: Bilim insanları sızdıran bağırsak sendromuna dikkat çekti

Son yıllarda dünya genelinde artış gösteren gıda alerjileri ve alerjik şok (anafilaksi) vakaları üzerine yürütülen bilimsel araştırmalar, bağırsak florası ile bağışıklık sistemi arasındaki hayati bağı bir kez daha gözler önüne serdi. Minnesota Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacıları tarafından yürütülen ve tıp dünyasının prestijli yayınlarından The Journal of Immunology dergisinde yayımlanan çalışma, "sızdıran bağırsak sendromu" olarak adlandırılan bağırsak geçirgenliğinin gıda alerjilerinin şiddetini doğrudan artırdığını belgeledi.

BAĞIRSAK DUVARINDAKİ TAHRİBAT KAN DOLAŞIMINA TOKSİN SIZDIRIYOR

Sağlıklı bir sindirim sisteminde bağırsak duvarı, besinlerin ve suyun emilerek kana karışmasını sağlayan koruyucu bir bariyer görevi görür. Ancak bağırsak mikrobiyomunda meydana gelen bozulmalar, bu bariyerin geçirgenliğini artırarak yarı sindirilmiş gıda parçacıklarının, bakterilerin ve toksinlerin kan dolaşımına sızmasına yol açıyor.

Araştırmayı yürüten Gastroenteroloji ve Beslenme Uzmanı Dr. Alexa Weingarden ve ekibi, bağırsak florası farklı iki grup denek üzerinde yürüttükleri incelemelerde çarpıcı sonuçlara ulaştı. Bağırsak bariyeri hasar görmüş ve geçirgenliği artmış olan deneklerin, gıda alerjenlerine karşı çok daha ağır klinik tablolar ve şiddetli semptomlar sergilediği saptandı.

BAĞIŞIKLIK HÜCRELERİNİN DENGESİ BOZULUYOR: ALERJİK ŞOK RİSKİ

Laboratuvar analizleri, sızdıran bağırsak sendromunun bağışıklık sistemindeki hücre dengesini doğrudan değiştirdiğini gösterdi. Geçirgenliği yüksek olan grupta, alerjik reaksiyonları ve anafilaksiyi tetikleyen "Th2" bağışıklık hücrelerinde belirgin bir artış gözlenirken; alerjik yanıtları baskılayan ve vücudu koruyan "Treg" hücrelerinin sayısında ciddi bir düşüş tespit edildi.

Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri ise aynı yaşam alanını paylaşan denekler arasında gerçekleşen mikrobiyom transferi oldu. Hafif alerjik reaksiyon gösteren bireylerin bağırsak florasının, şiddetli gruba benzer bir yapıya dönüşmesiyle birlikte alerji semptomlarının ağırlaştığı kaydedildi. Bu durum, bağırsaktaki mikrobiyal yapının alerji seviyesini belirleyen temel faktör olduğunu kanıtlıyor.

TEDAVİDE YENİ DÖNEM: HEDEF BAĞIRSAK SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRMEK

Elde edilen veriler, gıda alerjilerinin tedavisinde sadece alerjen gıdalardan uzak durmanın yeterli olmayabileceğini, bağırsak sağlığını ve mikrobiyom dengesini korumanın hayati önem taşıdığını ortaya koyuyor.

Dr. Alexa Weingarden, bağışıklık hücrelerinin bağırsak mikroplarına verdiği yanıtın anlaşılmasıyla birlikte alerji tedavisinde yeni tıbbi hedeflerin geliştirilebileceğini bildirdi. Bilim insanları, gelecekte yürütülecek klinik çalışmalarla bağırsak bariyerini tamir eden ve alerjik reaksiyonları baskılayan spesifik bakteri türlerini tespit etmeyi hedefliyor.