Ali Hürol, 76 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının ölüm haberini Sezai Aydın'ın oğlu Arda Aydın duyurdu. Peki, Ali Hürol kimdir? Ali Hürol neden öldü? Oyuncu Ali Hürol filmleri...

ALİ HÜROL KİMDİR?

Ali Hürol, 17 Temmuz 1950 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Türk tiyatro oyuncusu, yönetmen ve seslendirme sanatçısıdır. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümü’nden mezun olan Hürol, profesyonel tiyatro yaşamına 1968-1969 sezonunda Ankara Mithatpaşa Tiyatrosu’nda başladı.

Tiyatrocu Ekmel Hürol’un oğlu olan Ali Hürol, sanat hayatının önemli bölümünü tiyatro çalışmalarına ayırdı. Profesyonel kariyerinin ilk döneminde babasının kurduğu Ankara Mithatpaşa Tiyatrosu’nda sanatçı olarak görev aldı. Daha sonraki yıllarda Devlet Tiyatroları bünyesinde de çalışmalarını sürdürdü.

Hürol, 1980 yılında Devlet Tiyatroları’ndan ayrılarak Ankara’da Ali Hürol Tiyatrosu’nu kurdu. Kendi tiyatrosunun yanı sıra Etibank Sanat Tiyatrosu adına da oyunlar sahneledi. Kariyeri boyunca yetişkinlere yönelik oyunların yanı sıra çocuk oyunlarının yapımcılığını ve yönetmenliğini de üstlendi.

Ali Hürol’un çalışmaları yalnızca tiyatroyla sınırlı kalmadı. Televizyon yapımlarında oyuncu olarak yer alan sanatçı, TRT’nin çeşitli yapımlarında seslendirme sanatçısı ve rejisör olarak da görev yaptı.

ALİ HÜROL NEDEN ÖLDÜ?

Sanat yaşamı boyunca tiyatro sahnelerinin yanı sıra televizyon ve seslendirme projelerinde de görev alan Ali Hürol, 76 yaşında yaşamını yitirdi.

Hürol'un bir süredir kalp rahatsızlığı ve çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği belirtildi.

ALİ HÜROL TİYATRO OYUNLARI

Yönettiği oyunlar

Komşu Köyün Delisi : Üstün Dökmen - Adana Belediye Tiyatrosu - 2010

İçlerinden Hangisi : Yıldırım Keskin - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2010

Hadi Karına Koş : Ray Cooney - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2010

Bu Dizi Başka Dizi : İhsan Sanıvar - Bursa Devlet Tiyatrosu - 2009

Teyzesi : Simon Williams - İzmir Devlet Tiyatrosu - 2008

Eyvah Yine Karıştı : Claude Magnier - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2006

Seni Seviyorum (oyun) : William Douglas Home - Tiyatrokare

Kendime Kıyamam : Curth Flatow - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2005

Direkler Arasında : Refik Erduran - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2003

Tavariş (yoldaş) : Jacques Deval - Konya Devlet Tiyatrosu -

2000 Bit Yeniği : Georges Feydeau - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1999

Çocuğum : Margaret Mayo : Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1997

Nikah Kağıdı : Ephraim Kishon - Adana Devlet Tiyatrosu - 1994

Rol aldığı oyunlar

Cengiz Han'ın Bisikleti : Refik Erduran - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001

Komşu Köyün Delisi : Üstün Dökmen - Adana Devlet Tiyatrosu - 2000

Bir Adam Yaratmak : Necip Fazıl Kısakürek - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993

Tatlı Çarşamba

IV. Murat : Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1994

V. Frank : Friedrich Dürrenmatt - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1979

İmparotor Jones : Eugene O'Neill - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1979

Bir Ölümün Toplumsal Anatomisi : Oktay Arayıcı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1978

Topuz (oyun) : Hidayet Sayın - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1977

Erkek Satı : Fazıl Hayati Çorbacıoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1976

Yalancı (oyun) : Carlo Goldoni - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1976

Aman Bana Bir Eğlence : Cevdet Yavuzdoğan - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1976

Düşüş (oyun) : Nahit Sırrı Örik\Kemal Bekir - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1975

Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı : Siegfried Lenz - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1974

Nalınlar : Necati Cumalı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1973

Kuklaların Rüyası : Jaap Hoogstra - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1973

ALİ HÜROL FİLMLERİ

Sungurlar - 2014 (Konuk oyuncu) - Şahap (4 ve 5. bölüm)

6 Mantı - 2013 - Emin

Anneler ile Kızları - 2011

Gece Gündüz - 2008 - Konuk oyuncu

Gökten 3 Elma Düştü - 2008

Kayıp Prenses - 2008 - Recep

Tek Türkiye - 2007 - Zeynel Ağa

Sağır Oda - 2006 - Tosun

Ne Seninle Ne Sensiz - 2005 - Burhan

Serseri - 2003 - Hulusi

Yuvadan Bir Kuş Uçtu - 2003

Sırlar Dünyası / Sır Kapısı - 2002

Aşkına Eşkıya - 2001 Olacak O Kadar