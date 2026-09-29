Ali Hürol, 76 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının ölüm haberini Sezai Aydın'ın oğlu Arda Aydın duyurdu. Peki, Ali Hürol kimdir? Ali Hürol neden öldü? Oyuncu Ali Hürol filmleri...
ALİ HÜROL KİMDİR?
Ali Hürol, 17 Temmuz 1950 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Türk tiyatro oyuncusu, yönetmen ve seslendirme sanatçısıdır. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümü’nden mezun olan Hürol, profesyonel tiyatro yaşamına 1968-1969 sezonunda Ankara Mithatpaşa Tiyatrosu’nda başladı.
Tiyatrocu Ekmel Hürol’un oğlu olan Ali Hürol, sanat hayatının önemli bölümünü tiyatro çalışmalarına ayırdı. Profesyonel kariyerinin ilk döneminde babasının kurduğu Ankara Mithatpaşa Tiyatrosu’nda sanatçı olarak görev aldı. Daha sonraki yıllarda Devlet Tiyatroları bünyesinde de çalışmalarını sürdürdü.
Hürol, 1980 yılında Devlet Tiyatroları’ndan ayrılarak Ankara’da Ali Hürol Tiyatrosu’nu kurdu. Kendi tiyatrosunun yanı sıra Etibank Sanat Tiyatrosu adına da oyunlar sahneledi. Kariyeri boyunca yetişkinlere yönelik oyunların yanı sıra çocuk oyunlarının yapımcılığını ve yönetmenliğini de üstlendi.
Ali Hürol’un çalışmaları yalnızca tiyatroyla sınırlı kalmadı. Televizyon yapımlarında oyuncu olarak yer alan sanatçı, TRT’nin çeşitli yapımlarında seslendirme sanatçısı ve rejisör olarak da görev yaptı.
ALİ HÜROL NEDEN ÖLDÜ?
Sanat yaşamı boyunca tiyatro sahnelerinin yanı sıra televizyon ve seslendirme projelerinde de görev alan Ali Hürol, 76 yaşında yaşamını yitirdi.
Hürol'un bir süredir kalp rahatsızlığı ve çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği belirtildi.
ALİ HÜROL TİYATRO OYUNLARI
Yönettiği oyunlar
Komşu Köyün Delisi : Üstün Dökmen - Adana Belediye Tiyatrosu - 2010
İçlerinden Hangisi : Yıldırım Keskin - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2010
Hadi Karına Koş : Ray Cooney - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2010
Bu Dizi Başka Dizi : İhsan Sanıvar - Bursa Devlet Tiyatrosu - 2009
Teyzesi : Simon Williams - İzmir Devlet Tiyatrosu - 2008
Eyvah Yine Karıştı : Claude Magnier - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2006
Seni Seviyorum (oyun) : William Douglas Home - Tiyatrokare
Kendime Kıyamam : Curth Flatow - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2005
Direkler Arasında : Refik Erduran - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2003
Tavariş (yoldaş) : Jacques Deval - Konya Devlet Tiyatrosu -
2000 Bit Yeniği : Georges Feydeau - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1999
Çocuğum : Margaret Mayo : Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1997
Nikah Kağıdı : Ephraim Kishon - Adana Devlet Tiyatrosu - 1994
Rol aldığı oyunlar
Cengiz Han'ın Bisikleti : Refik Erduran - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001
Komşu Köyün Delisi : Üstün Dökmen - Adana Devlet Tiyatrosu - 2000
Bir Adam Yaratmak : Necip Fazıl Kısakürek - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993
Tatlı Çarşamba
IV. Murat : Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1994
V. Frank : Friedrich Dürrenmatt - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1979
İmparotor Jones : Eugene O'Neill - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1979
Bir Ölümün Toplumsal Anatomisi : Oktay Arayıcı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1978
Topuz (oyun) : Hidayet Sayın - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1977
Erkek Satı : Fazıl Hayati Çorbacıoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1976
Yalancı (oyun) : Carlo Goldoni - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1976
Aman Bana Bir Eğlence : Cevdet Yavuzdoğan - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1976
Düşüş (oyun) : Nahit Sırrı Örik\Kemal Bekir - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1975
Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı : Siegfried Lenz - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1974
Nalınlar : Necati Cumalı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1973
Kuklaların Rüyası : Jaap Hoogstra - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1973
ALİ HÜROL FİLMLERİ
Sungurlar - 2014 (Konuk oyuncu) - Şahap (4 ve 5. bölüm)
6 Mantı - 2013 - Emin
Anneler ile Kızları - 2011
Gece Gündüz - 2008 - Konuk oyuncu
Gökten 3 Elma Düştü - 2008
Kayıp Prenses - 2008 - Recep
Tek Türkiye - 2007 - Zeynel Ağa
Sağır Oda - 2006 - Tosun
Ne Seninle Ne Sensiz - 2005 - Burhan
Serseri - 2003 - Hulusi
Yuvadan Bir Kuş Uçtu - 2003
Sırlar Dünyası / Sır Kapısı - 2002
Aşkına Eşkıya - 2001 Olacak O Kadar