Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Alihan Kuriş' suç örgütüne yönelik geniş kapsamlı mali suç operasyonu başlattığını duyurdu. 17 ilde ve 123 adreste gerçekleştirilen operasyonda, 49 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken; Süleymancılar cemaatinin lideri Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. Peki, Alihan Kuriş kimdir? Süleymancıların lideri Alihan Kuriş ne iş yapıyor? Alihan Kuriş'in babası kim?

ALİHAN KURİŞ KİMDİR?

Alihan Kuriş, 21 Kasım 1979'da İstanbul'da doğdu. İş insanı ve din adamı olarak bilinmektedir.

ALİHAN KURİŞ NE ZAMAN SÜLEYMANCILARIN BAŞINA GEÇTİ?

Kuriş'in Süleymancılar içerisindeki liderliği, Arif Ahmet Denizolgun'un 8 Eylül 2016'da hayatını kaybetmesinin ardından başladı.

ALİHAN KURİŞ BABASI KİM?

Alihan Kuriş'in annesi Gülderen Kuriş, babası ise Mahmut Sabri Kuriş'tir. Alihan Kuriş'in dayısı Arif Ahmet Denizolgun'dur. Annesinin eniştesi Kemal Kacar, annesinin dedesi ise Süleyman Hilmi Tunahan'dır.