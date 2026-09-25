ABD Başkanı Trump’ın en yakınındaki isimlerden biri olan eski Beyaz Saray Danışmanı Alina Habba'nın Türk iş insanı, Çorum FK Asbaşkanı Turhan Mildon ile evlilik hazırlıklarında olduğu bildirildi. Peki, Alina Habba kimdir? Alina Habba kaç yaşında, nereli? Alina Habba hangi görevlerde bulundu?

ALİNA HABBA KİMDİR?

Alina Saad Habba, 25 Mart 1984'te ABD'nin New Jersey eyaletindeki Summit kentinde doğan Amerikalı avukat ve siyasi danışmandır. Lehigh Üniversitesi'nde siyaset bilimi eğitimi alan Habba, lisans eğitimini 2005'te tamamladı. Ardından hukuk eğitimine yöneldi ve Widener University Commonwealth Law School'dan hukuk derecesi aldı.

ALİNA HABBA'NIN HAYATI VE KARİYERİ

Habba'nın kariyerindeki en dikkat çekici dönemlerden biri 2021'de Donald Trump'ın hukuk ekibine katılmasıyla başladı. Trump'ı çeşitli hukuk davalarında temsil eden Habba, aynı zamanda kamuoyunda onun hukuki sözcülerinden biri olarak öne çıktı. Aralık 2024'te Trump tarafından Başkan Danışmanı olarak görevlendirildi. Mart 2025'te ise New Jersey Bölgesi için federal savcılık görevine atandı. Atamanın devamına ilişkin hukuki süreç sonunda federal temyiz mahkemesi Habba'nın görevde kalamayacağına hükmetti ve Habba Aralık 2025'te bu görevden ayrıldı.