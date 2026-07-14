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Almanya 62 ülkeye vizeyi kaldırdı: Almanya hangi ülkelere vizeyi kaldırdı, Türkiye listede mi?

Almanya 62 ülkeye vizeyi kaldırdı: Almanya hangi ülkelere vizeyi kaldırdı, Türkiye listede mi?

14.07.2026 09:53:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Almanya 62 ülkeye vizeyi kaldırdı: Almanya hangi ülkelere vizeyi kaldırdı, Türkiye listede mi?

Almanya, 2026 yılı için vizesiz giriş hakkı tanınan ülkelerin yer aldığı 62 ülkelik güncel listeyi açıkladı. Peki, Almanya hangi ülkelere vizeyi kaldırdı, Türkiye listede mi?
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Almanya, 2026 yılına ilişkin vizesiz giriş uygulamasında geçerli olacak ülke listesini güncelledi. Peki,  Almanya hangi ülkelere vizeyi kaldırdı, Türkiye listede mi?

ALMANYA HANGİ ÜLKELERE VİZEYİ KALDIRDI?

Almanya, 2026 yılı için  (AB) ve Schengen Bölgesi dışındaki 62 ülkenin vatandaşlarına yönelik vizesiz giriş listesini güncelledi.

Almanya'nın vize istemediği ülkeler:

Arnavutluk, Andorra, Antigua ve Barbuda, Arjantin, Avustralya, Bahamalar, Barbados, Bosna-Hersek, Brezilya, Brunei, Kanada, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Dominika, El Salvador, Gürcistan, Grenada, Guatemala, Honduras, Hong Kong, İsrail, Japonya, Kiribati, Kosova, Makao, Malezya, Marshall Adaları, Mauritius, Meksika, Mikronezya, Moldova, Monako, Karadağ, Yeni Zelanda, Kuzey Makedonya, Nikaragua, Palau, Panama, Paraguay, Peru, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Samoa, San Marino, Sırbistan, Seyşeller, Singapur, Solomon Adaları, Güney Kore, Tayvan, Doğu Timor, Tonga, Trinidad ve Tobago, Tuvalu, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri, Uruguay, Vanuatu, Vatikan ve Venezuela.

Almanya'nın açıkladığı uygulamaya göre listede bulunan ülke vatandaşları, 180 günlük süre içinde en fazla 90 gün kalış şartıyla Almanya'ya vizesiz seyahat edebilecek.

ALMANYA TÜRKİYE'YE VİZEYİ KALDIRDI MI?

2026 yılı için açıklanan resmi vizesiz giriş listesinde Türkiye yer almadı.

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