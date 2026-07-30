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Altın Koza Film Festivali ne zaman? Altın Koza Film Festivali jürileri kimler?

Altın Koza Film Festivali ne zaman? Altın Koza Film Festivali jürileri kimler?

30.07.2026 16:17:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Altın Koza Film Festivali ne zaman? Altın Koza Film Festivali jürileri kimler?

Bu yıl 33'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi açıklandı. Peki, Altın Koza Film Festivali ne zaman? Altın Koza Film Festivali jürileri kimler?

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Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali için bekleyiş sürüyor. Bu yıl 33'üncüsü düzenlenecek olan festivalin jüri üyeleri açıklandı. Peki, Altın Koza Film Festivali ne zaman? Altın Koza Film Festivali jürileri kimler?

ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ NE ZAMAN?

Bu yıl 33'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali 26 Eylül – 4 Ekim tarihlerinde Adana’da yapılacak.

ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ JÜRİLERİ KİMLER?

33’üncü Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin jüri başkanlığını Zuhal Olcay yapacak.

Jürideyse oyuncu Şebnem Bozoklu, oyuncu Salih Bademci, yönetmen Erdem Tepegöz, senarist Nilgün Öneş, görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki’yle sinema yazarı ve akademisyen Ayça Çiftçi yer alacak.

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