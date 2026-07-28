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Altın Portakal'ın 'Genç Başarı Ödülleri'ni kazanan isimler belli oldu

Altın Portakal'ın 'Genç Başarı Ödülleri'ni kazanan isimler belli oldu

28.07.2026 13:16:00
Güncellenme:
İHA
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Altın Portakal'ın 'Genç Başarı Ödülleri'ni kazanan isimler belli oldu

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Genç Başarı Ödülleri", bu yıl Cem Yiğit Üzümoğlu ve Leyla Smyrna Cabas'a takdim edilecek.
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Türkiye'nin en köklü sinema etkinliklerinden biri olan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 63'üncüsü, 24-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İSİMLER BELLİ OLDU

Festival kapsamında bu yıl verilen Genç Başarı Ödülleri, tiyatro, dizi ve sinema dünyasında önemli projelerde yer alan genç oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu ve kariyerinin henüz başında olmasına rağmen sergilediği etkileyici performanslarla dikkat çeken 16 yaşındaki oyuncu Leyla Smyrna Cabas'a verilecek.

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Geçtiğimiz sene Cansu Baydar'a verilen "Genç Başarı Ödülü", 24 Ekim Cumartesi günü yapılacak açılış töreninde takdim edilecek.

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