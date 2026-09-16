Alzheimer tedavisinde tarihi adım: Genomun

Nöroloji ve genetik dünyasında Alzheimer hastalığının biyolojik kökenlerine ışık tutacak tarihi bir haritalandırma gerçekleştirildi. San Diego'daki Salk Biyolojik Araştırmalar Enstitüsü uzmanlarının yürüttüğü ve Nature Aging bünyesinde yayımlanan çalışma, bugüne kadar standart genetik dizileme yöntemleriyle tespit edilemeyen binlerce minik molekülü gün yüzüne çıkardı.

YAPAY ZEKA DESTEĞİYLE 4 BİN 300'DEN FAZLA MOLEKÜL TANIMLANDI

Geleneksel kütle spektrometrisi ve RNA dizileme yöntemlerinin yetersiz kaldığı hücresel yapıları incelemek amacıyla araştırmacılar, ribozom profilleme yöntemi ile derin öğrenme (yapay zeka) modellerini bir arada kullandı. 608 otopsi beyin örneği üzerinde yürütülen çalışmada 4 bin 321 mikroprotein tanımlandı.

Yapay zeka analizleri, tespit edilen moleküllerden 1.067 mikroproteinin yüksek güvenilirlik seviyesinde insan beyninde aktif olarak işlev gördüğünü doğruladı. Bu moleküllerin büyük bir kısmının standart insan protein kataloglarında daha önce hiç yer almadığı kaydedildi.

121 MİKROPROTEİNİN SEVİYESİ ALZHEİMER HASTALARINDA FARKLILAŞTI

Alzheimer hastalarından alınan beyin dokularını inceleyen bilim insanları, en az örneklerin yarısında aktif olan mikroproteinlerden 121 tanesinin hastalık seyrinde doğrudan seviye değiştirdiğini kanıtladı.

Özellikle 63 amino asitten oluşan özel bir mikroproteini inceleyen araştırmacılar, bu molekülün Alzheimer hastalarının beyninde belirgin şekilde azaldığını tespit etti. Beynin bağışıklık hücreleri olan "mikrogliadaki" mitokondrilerde bol miktarda bulunan bu minik proteinin, hücresel oksijen tüketimini ve enerji dengesini yönettiği belgelendi.

"BİYOLOJİNİN KOCA BİR KATMANINI GÖZDEN KAÇIRIYORDUK"

Araştırmanın eş yazarlarından nörobilimci Brendan Miller, Alzheimer'ın toksik protein birikimiyle seyreden bir rahatsızlık olduğunu hatırlatarak, mikroprotein atlasının tıp dünyasının kullanımına ücretsiz olarak açıldığını bildirdi.

Cedars-Sinai Tıp Merkezi nöroimmünoloji uzmanı Dr. Bahareh Ajami ise çalışmayı değerlendirerek, "Bu molekülleri gözden kaçırarak biyolojinin koca bir katmanını kaçırıyorduk. Şimdi bu minik proteinlerin hangi hücre gruplarını yönettiğini çözerek Alzheimer'ı durduracak yeni ilaç hedefleri geliştirebileceğiz" ifadelerini kullandı.