Amerika seçimleri ne zaman yapılacak? 2026 ABD seçim tarihleri belli oldu mu?

ABD'de seçim takvimi yaklaşırken 2026 ara seçimlerinin tarihi ve seçimlerde hangi makamların belirleneceği merak konusu oldu. Başkanlık seçiminin yapılmayacağı 2026'da Amerikalı seçmenler, Kongre'nin yapısını belirlemek üzere sandık başına gidecek. Peki Amerika seçimleri ne zaman yapılacak, 2026 ABD seçim tarihi belli oldu mu?

ABD ARA SEÇİMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Bazı seçimler farklı tarihte yapılsa da seçimlerin geneli 3 Kasım 2026 yılında yapılacak. Bu seçimler ara dönem seçimleri olup 120. Birleşik Devletler Kongresi'nin üyeleri bu seçimlerde seçilecektir.

ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ BU YIL MI?

ABD Anayasası gereğince ABD Başkanlık seçimleri 4 yılda bir düzenlenmektedir. Son başkanlık seçimi 5 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla bir sonraki ABD Başkanlık seçimi 2028 yılında yapılacaktır.