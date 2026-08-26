Anadolu'dan çıkıyor, dünyada 'ölümsüzlük meyvesi' olarak biliniyor: Asya pazarı Eylül hasadına kilitlendi

Son yıllarda küresel ölçekte artan doğal ve fonksiyonel gıda talebi, Anadolu topraklarında yetişen nitelikli tarım ürünlerinin ticari değerini yeni bir seviyeye taşıdı. Bu ürünlerin başında gelen ve Doğu Asya kültüründe 'ölümsüzlük meyvesi' olarak adlandırılan hünnap, Eylül ayı itibariyle hasat edilecek.

ASYA TARİHİNDE 'ÖLÜMSÜZ MEYVESİ' OLARAK ADLANDIRILIYOR Geleneksel Asya tıbbında yüzyıllardır uyku kalitesini artırma, sindirim sistemini düzenleme ve bağışıklık mekanizmasını destekleme amacıyla kullanılan hünnap; C vitamini, lif ve mineral yoğunluğu bakımından muadillerinden ayrılıyor. Meyvenin içeriğindeki serbest radikal karşıtı bileşenler, küresel pazarda "doğal takviye" kategorisindeki talebi ivmelendiriyor.

İhracat kanallarının genişlemesi ve yurt dışı pazarındaki yüksek fiyat dengesi, yerli üretici açısından hünnabı katma değeri yüksek stratejik bir tarımsal yatırıma dönüştürmüş durumda. Bahçelerde Eylül ayı boyunca sürecek hasat, çiftçiye hem iç pazarda hem de dış ticarette yüksek hacimli bir ekonomik hareketlilik vaat ediyor.

HÜNNAP NEDEN 'ÖLÜMSÜZLÜK MEYVESİ' OLARAK ADLANDIRILIYOR? Geleneksel Çin tıbbında kullanılan ve sağlık açısından birçok fayda sunan hünnap, Çin hurması veya kırmızı hurma olarak da bilinen bir bitkidir. Uykusuzluk sorunundan öksürüğe, bağışıklık sistemini güçlendirmekten kabızlığa kadar birçok hastalığın ve problemin tedavisinde kullanılan hünnap meyvesi, lif, potasyum ve C vitamini içeriğiyle öne çıkar. Güçlü besin değeri sayesinde kişinin tok kalmasını sağlayan hünnap aynı zamanda kilo verilmesine de yardımcı olur.