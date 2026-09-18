Anıl Durmuş kimdir? Anıl Durmuş neden gözaltına alındı?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında magazin ve sanat dünyasını sarsan bir son dakika gelişmesi yaşandı. Başsavcılığın talimatıyla başlatılan operasyon kapsamında, aralarında ünlü şarkıcı Anıl Durmuş'un da bulunduğu toplam 18 tanınmış isim hakkında gözaltı kararı verildi.

ANIL DURMUŞ KİMDİR?

Türk pop müziğinin ve alternatif sahnenin dikkat çeken isimlerinden Anıl Durmuş, 18 Ağustos 1992 tarihinde İstanbul'un Şişli ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da Refik Saydam Ortaokulu'nda tamamladı. Ardından lise eğitimini Sabri Çalışkan Lisesi'nde bitirdi.

Müziğe olan ilgisi çok küçük yaşlarda başladı. Henüz 12 yaşındayken profesyonel anlamda müzikle ilgilenmeye karar verdi. Kariyerinin ilk adımlarını dijital dünyada attı. Kendi evinde kaydettiği cover parçalarını ve özgün yorumlarını YouTube ve diğer sosyal medya platformlarında dinleyicilerin beğenisine sundu. Bu platformlarda yakaladığı organik etkileşim sayesinde kısa sürede yapımcıların ve geniş dinleyici kitlelerinin dikkatini çekti.

KARİYERİNDEKİ YÜKSELİŞ

Geniş kitlelerce tanınmasında asıl dönüm noktası "O Ses Türkiye" yarışmasına katılması oldu. Yarışmadaki güçlü vokali ve sahne duruşuyla hem jürinin hem de ekran başındaki izleyicilerin takdirini kazandı. Yarışma sonrası müzik kariyerine hız kesmeden devam etti ve peş peşe tekliler yayınladı. Kendine has ses rengi ve duygusal yorumuyla özellikle melankolik pop ve akustik tarzda eserler üretti.