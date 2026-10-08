2026 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan ismi açıklandı. İsveç Akademisi, Nobel Edebiyat Ödülü'nün Kanadalı yazar Anne Carson'a verildiğini duyurdu. Peki, Anne Carson kimdir? 2026 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Anne Carson'ın eserleri...

ANNE CARSON KİMDİR?

Anne Carson, 21 Haziran 1950'de Kanada'nın Toronto kentinde doğdu. Şair, yazar, çevirmen ve klasik edebiyat uzmanı olarak tanındı. Edebiyat çalışmalarında özellikle Antik Yunan kültürü, dili ve klasik metinlerden yararlandı.

Toronto Üniversitesi'nde klasik edebiyat eğitimi aldı. Lisans ve yüksek lisans çalışmalarının ardından aynı üniversitede doktora yaptı ve 1981 yılında doktorasını tamamladı. Akademik kariyeri boyunca farklı üniversitelerde klasikler ve edebiyat alanında ders verdi.

Carson, şiir, düzyazı, deneme, çeviri ve tiyatro gibi farklı edebi türleri bir araya getiren eserler kaleme aldı. Antik Yunan edebiyatından yaptığı çevirilerle de dikkat çekti. Sappho ve Euripides gibi klasik dönem yazarlarının eserlerini İngilizceye çevirdi.

1995 yılında yayımlanan “Glass, Irony and God” adlı kitabındaki The Glass Essay adlı uzun şiiriyle edebiyat dünyasında daha geniş bir tanınırlık kazandı. 1998'de yayımladığı “Autobiography of Red” ise Carson'ın en bilinen eserlerinden biri oldu. Eser, klasik Yunan mitolojisindeki Geryon karakterini modern bir anlatımla yeniden ele aldı.

Carson'ın edebi anlayışında klasik gelenek ile çağdaş edebiyat arasında kurduğu ilişki önemli bir yer tuttu. Şiir, düzyazı ve akademik çalışmayı birbirinden kesin çizgilerle ayırmak yerine farklı türleri bir arada kullandı. Görsel sanatçılar, koreograflar, opera ve tiyatro yönetmenleriyle de çalışmalar gerçekleştirdi.

ANNE CARSON NOBEL EDEBİYAT ÖDÜLÜ'NÜ KAZANDI

Anne Carson, 8 Ekim 2026'da 2026 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandı. İsveç Akademisi, ödülü Carson'a “klasik gelenekle oyunbaz bir diyalog içinde çağdaş edebiyat için yeni biçimler yaratan cesur ve yaratıcı külliyatı” nedeniyle verdi.

ANNE CARSON'IN EN ÖNEMLİ ESERLERİ VE KİTAPLARI

Kırmızının Otobiyografisi (Autobiography of Red)

Acı Tatlı Eros (Eros the Bittersweet)

Kocanın Güzelliği (The Beauty of the Husband)

Eksik Parça (If Not, Winter - Fragments of Sappho)