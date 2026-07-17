Anne Hathaway’den 43 yaşında sürpriz hamilelik itirafı: 'Hamile kız kardeşlerim her an güçlü ve zarif gözükmek zorunda değilsiniz'

Sinema dünyasının en beğenilen isimlerinden Anne Hathaway, şu sıralar hem kariyerinde hem de özel hayatında altın çağını yaşıyor. Yönetmen Christopher Nolan'ın merakla beklenen yeni destansı yapımı The Odyssey filmindeki rolüyle gündemde olan ünlü aktris, bu kez hayranlarının karşısına sinema perdesinden değil, hayatının en büyük mucizelerinden biriyle çıktı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı hamilelik duyurusuyla magazin dünyasını sarsan 43 yaşındaki yıldız, New York’ta gerçekleştirilen görkemli galada samimi açıklamalarda bulundu.

"43 YAŞINDA O UMUT SADECE YÜZDE BİR"

Eşi Adam Shulman ile evliliğinden Jonathan ve Jack adında iki erkek çocuğu bulunan Anne Hathaway, üçüncü kez anne olmaya hazırlanmanın şaşkınlığını ve mutluluğunu yaşıyor. New York galasında kırmızı halıda Access Hollywood muhabirlerinin sorularını yanıtlayan güzel oyuncu, ilerleyen yaşlarda çocuk sahibi olmanın yarattığı zihinsel süreçleri tüm çıplaklığıyla anlattı.

Karnı burnunda şıklığıyla göz kamaştıran Hathaway, "Belirli bir yaş sınırını geçtiğinizde içsel olarak umudunuzu korumaya çalışırsınız ancak tıp dünyasının size sunduğu gerçek rakamların yüzde 1 ila 2 arasında olduğunu da bilirsiniz" ifadelerini kullandı. Eşiyle birlikte kendilerini tamamen hayatın akışına bıraktıklarını belirten yıldız, hayal kırıklığı yaşamamak adına beklentilerini en alt seviyede tuttuklarını ve hamilelik haberinin kendileri için de muazzam bir sürpriz olduğunu gizlemedi.

IŞILTILI SAHNELERİN ARKASINDAKİ SİNSİ DRAM

Hollywood’un parlak ışıkları altında kusursuz bir yaşam sürüyor gibi görünen Anne Hathaway, aslında geçmişte pek çok kadının yaşadığı sinsi anne olma dramlarıyla yüzleşti. Ünlü oyuncu, bugünkü büyük sevincine ulaşana kadar geçtiği zorlu yolları hatırlatarak, 2015 yılında Broadway'de tek kişilik Grounded oyununda sahne alırken bir düşük yaptığını ilk kez bu denli açık bir dille itiraf etti.

Hathaway, yaşadığı travmanın büyüklüğünü şu sözlerle aktardı: "İlk hamileliğim maalesef acı bir kayıpla bitti. O dönem sahnede her gece rol gereği doğum yapmak zorundaydım. Perde açıldığında her şey harikaymış gibi davranmak, içimdeki o büyük yası gizlemek katlanılması imkansız bir yüktü. Sahne dışında gerçek hislerimle yüzleşmek zorundaydım."

ANNE OLMAYA ÇALIŞAN KADINLARA DESTEK MESAJI

Yaşadığı gebeliklerin hiçbirinin kolay ve düz bir çizgide ilerlemediğini belirten Oscar'lı aktris, çocuk sahibi olmak için tıbbi tedavilerden geçen ve psikolojik olarak yıpranan hemcinslerini unutmadı. 2019 yılındaki ikinci hamileliğinde de benzer zorluklar yaşadığını hatırlatan Hathaway, hamilelik haberlerini sosyal medyada toz pembe bir şekilde sunmanın samiyetsiz olacağını düşündüğünü ifade etti.

Magazin basını aracılığıyla tüm kadınlara seslenen ünlü yıldız, "Bebek sahibi olmayı her şeyden çok isterken 'acaba yanlış bir şey mi yapıyorum' duygusuyla baş başa kalmanın ne kadar ağır olduğunu çok iyi biliyorum. Bu süreçlerden geçen tüm kız kardeşlerime sesleniyorum: Her an güçlü ya da zarif görünmek zorunda değilsiniz. Sizi çok iyi görüyorum, çünkü ben de tam olarak sizin geçtiğiniz o yollardan geçtim" diyerek sinema dünyasındaki duruşunun ötesinde toplumsal bir dayanışma mesajı verdi.