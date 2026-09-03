Elektronik müzik, görsel sanat ve teknolojiyi buluşturan sahne şovlarıyla tanınan Anyma'nın 12 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştireceği konser, İstanbul Valiliği tarafından yasaklandı. Peki, Anyma kimdir? DJ Anyma'nın gerçek adı ne? Anyma İstanbul konseri neden iptal edildi?

ANYMA KİMDİR?

Gerçek adı Matteo Milleri olan Anyma, elektronik müzik sahnesinin uluslararası alanda tanınan isimleri arasında bulunuyor. Müzik kariyerinin yanı sıra yenilikçi sahne şovları ve dijital görsel çalışmalarıyla da öne çıkan sanatçı, dünya genelinde geniş bir dinleyici kitlesine sahip.

ANYMA KONSERİ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

İstanbul Valiliği, 12 Eylül'de Ataköy Marina Arena'da gerçekleştirilmesi beklenen Anyma konserini yasakladı.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, söz konusu gelişme gerici basında ve benzer sosyal medya hesaplarında "Satanist ayin iptal edildi" şeklinde lanse edildi.

Söz konusu konserlerde iddia edildiği ayin yapılmıyor, sahne şovu olarak DJ'in arkasında çeşitli figürler ekranda gösteriliyor.

MISIR VE SUUDİ ARABİSTAN'DA KONSER GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

Anyma, daha önce Suudi Arabistan ve Mısır'da gösteri gerçekleştirmişti.

Normal şartlarda elektronik müzik, görsel sanat ve teknolojiyi buluşturan sahne şovlarıyla tanınan Anyma'nın, 2026 ÆDEN Dünya Turnesi kapsamında 12 Eylül’de Ataköy Marina Arena’da müzikseverlerle buluşması bekleniyordu